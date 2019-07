PHOTOS. Les images impressionnantes des orages en Isère, Savoie et Haute-Savoie

Isère

Orages en Isère © DR © DR

A Allevard (Isère), quelques grêlons sont même tombés dans la soirée... / © Cassandra / DR

Les berges de l'Isère n'ont pas été épargnées par la tempête. / © DR

Savoie

Les éclairs dans la vallée de la Maurienne © Marc Villa / DR © Marc Villa / DR © Marc Villa / DR © Marc Villa / DR © Marc Villa / DR

Orages en Savoie Route de Lyon à Cognin (Savoie), un marronnier a été déraciné par le vent. / © Esthel Barbin / DR Route de Lyon à Cognin (Savoie), un marronnier a été déraciné par le vent. / © Esthel Barbin / DR

orage sur la Savoie hier soir voici le résultat chez moi après des pics de rafales de 120 km/h (et encore c'est la partie la moins abimée du toit pic.twitter.com/buPMucbeks — Twix_Elfya (@loreilinai) 2 juillet 2019

Le toit de l'école Jeanne d'Arc à Saint-Pierre-d'Albigny a été endommagé par la tempête. / © DR

Le long du lac du Bourget à l'entrée de Tresserve (Savoie), les riverains ont improvisé une circulation alternée quand un arbre obstruait les voies. / © Eloisa Patricio / DR

A Tresserve (Savoie), un chêne centenaire de plusieurs dizaines de mètres de haut s'est abattu sur une piscine privée, heureusement sans faire de blessés. / © DR

Haute-Savoie

Le toit de la salle polyvalente de Doussard (Haute-Savoie) emporté hier soir lors des orages. pic.twitter.com/JMzr1qsTzt — Sébastien Bendotti (@CNEWS_sudest) 2 juillet 2019

#orages | Tous les passagers du Libellule, le bateau restaurant du lac d’#Annecy ont pu être ramené à terre. Pas de blessé parmi les 28 touristes ainsi que les 9 membres d’équipage. pic.twitter.com/D7mICAQ0Ts — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) 2 juillet 2019

Envoyez-nous vos photos ! Vous avez été touchés par l'épisode orageux de lundi soir ? Continuez à nous envoyer vos photos à l'adresse alpes@francetv.fr ou en message privé sur notre page Facebook.

Orages, pluie, vent : de violentes intempéries ont touché l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité dans les Alpes, les pompiers ont été mobilisés toute la nuit et de nombreux dégâts sont à déplorer Après notre appel à témoins, vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos des dégâts près de chez vous. Routes coupées, arbres déracinés, bâtiments endommagés... Voici les images les plus impressionnantes que vous nous avez envoyées.