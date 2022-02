Michelin : à Clermont-Ferrand, une vente aux enchères exceptionnelle d’objets de collection

Guides, cartes et objets Michelin, unique thème de la vente organisée lundi 31 janvier à Clermont-Ferrand. Depuis 20 ans, les collectionneurs ont l’habitude de se retrouver chaque année en été dans la ville qui a vu naître le géant du pneu, mais ce rendez-vous hivernal va peut-être se pérenniser.

Ce lundi 31 janvier, les passionnés et collectionneurs Michelin se sont réunis pour une vente aux enchères d’hiver, la première en 20 ans d’existence de ce rendez-vous incontournable. La vedette de cette vente était un guide de 1900, estimé entre 8 et 12 000 euros, finalement parti à plus de 16 000 euros. Au total, 137 lots ont été proposés à des acheteurs présents virtuellement par internet et à une cinquantaine de passionnés dans la salle venus de Toulouse, Saint-Tropez, Reims ou Clermont-Ferrand… Jérôme, passionné, se réjouit de cette vente hivernale : « On ne rate pas une vente. Eté comme hiver, c’est devenu un pèlerinage. On pose des journées de congé pour venir à la vente. C’est important pour un collectionneur, c’est devenu la référence de la collection. Ça donne une base du marché, des tendances, de la nouveauté qu’on ne trouve pas ailleurs. » Il est prêt à venir plusieurs fois par an : « Pour les collectionneurs, on pourrait en faire au printemps, en été, en automne, en hiver… Je pense qu’un collectionneur est toujours à la recherche et à l’affut de nouveauté. On ne s’arrête jamais. Même quand il n’y a pas de vente à Clermont-Ferrand, on cherche sur les vide-greniers, sur internet… On cherche la perle rare ! »

Un grand rendez-vous pour les collectionneurs

Marc, lui, est passionné par les cartes, qui montrent pour lui « l’évolution des paysages, urbains et ruraux », mais aussi « les différents apports de Michelin à la cartographie. Depuis les premières cartes Michelin en 1905, il y a eu une foule d’aménagement et d’améliorations sur la cartographie, si bien qu’on arrive à une cartographie qui est recherchée par tous. » Il profite également des ventes pour retrouver les autres collectionneurs de carte, avec qui il est très lié : « Les collectionneurs de Michelin et notamment de cartes, on n’est pas très nombreux mais on est très solidaires, on communique énormément entre nous au sujet de nos trouvailles, au sujet de nos recherches et des découvertes qu’on fait pratiquement tous les jours sur nos cartes. On achète des lots généralement, qu’on regarde ensemble, on procède à des échanges en toute amitié et en toute sympathie. »

Une raréfaction des objets ?

Voilà 20 ans que chaque été, Clermont-Ferrand est le point de ralliement des collectionneurs. Cette vente en hiver était un pari des organisateurs. Si les pièces exceptionnelles se font rares, le marché des objets publicitaires reste très fourni, explique Pierre-Gabriel Gonzalez, organisateur : « C’est à la demandes des collectionneurs. Ils étaient bien sûr habitués à notre grand rendez-vous de l’été mais ils piaffaient d’impatience tout le reste de l’année. Ils nous ont suggéré de mettre en place une vente d’hiver. Les objets viennent à nous de plus en plus grâce à notre grande expérience. Ça fait 20 ans que nous organisons ces ventes. Quand on tape sur internet « vente Michelin », « objet Michelin », on tombe sur nous. Malgré la raréfaction, on a des objets régulièrement. Michelin a diffusé et vendu tellement d’objets. Au début, on pensait qu’il y en avait 10 000, aujourd’hui on est a plus de 100 000 et ils ne sont pas tous répertoriés. »

"C’est une vente qui a bien marché"

Le commissaire-priseur Alain Courtadon se félicite lui aussi de ce succès : « C’est une vente qui a bien marché, on a un produit qui est de l’ordre de 50 000 euros environ. C’était une vente test et on se rend compte qu’en salle et sur internet, on a vraiment des gens qui étaient là et qui attendaient cette vente. On a un public et une palette très large de collectionneurs, avec de petits moyens ou de gros moyens. Cette vente d’hiver permet de fixer le marché et de vendre les objets sans forcément attendre une année entière. » La prochaine convention des collectionneurs Michelin se tiendra à Clermont-Ferrand du 22 au 24 juillet 2022.