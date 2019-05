Souffrance animale : la dernière vidéo choc de L214 dans un élevage intensif de poulets dans le Puy-de-Dôme

La vidéo de L214 montre des poulets morts se décomposant au milieu des vivants. / © L214 - Éthique & Animaux

La dernière enquête de l'association L214 dans un, dans le Puy-de-Dôme, montre des animaux "en grande difficulté". "Du fait de leurs conditions de vie difficiles mais aussi de la sélection génétique, les animaux souffrent en effet de diverses maladies : brûlures de la peau, blessures, problèmes respiratoires, fragilités osseuses, difficultés à se mouvoir", décrit L214. L'association de défense des animaux indique quesont répartis dans deux bâtiments de 1.000 met 1.200 mLesmontrent des poulets qui ont du mal à se tenir debout et "certains ne peuvent même plus atteindre les mangeoires et les abreuvoirs", ajoute L214. "La litière des poulets n'est pas changée au long de leur courte vie", selon l'association. Résultat : la poussière et les excréments s'accumulent. L'ammoniac et le CO2 qui s'en dégagent sont la cause de graves problèmes de santé. On observe mêmesur la litière, au milieu des vivants."Les poulets sont enfermés dans deux bâtiments d'où ils ne sortiront que pour partir à l'abattoir", indique encore L214. Et le traitement des poulets ne s'améliore pas au moment du ramassage : les poulets sont attrapés par les pattes et brutalement placés dans des caisses par les employés."Cette nouvelle enquête montre que même en Auvergne, où on pourrait s'attendre à ne trouver que des élevages en plein air, il existe des élevages intensifs où sont entassés des dizaines de milliers de poulets dans des bâtiments fermés, à plus de 22 par m2", fait remarquer Sébastien Arsac, cofondateur de l'association L214. Et cet élevage ne fait pas exception dans la région : "Nous avons connaissance d'autres élevages intensifs en Auvergne", souligne Isabelle Crépiat, membre de l'association.En France, 83 % des poulets sont élevés de manière intensive, dans des conditions similaires à celles révélées dans cette enquête, selon les chiffres de l'association. D'après une étude de la Commission européenne de 2017, la France est l'un des pays où la densité dans les élevages de poulets est la plus importante.L'élevage ciblé par cette dernière vidéo serait associé à Axereal, société coopérative agricole,, selon L214. "On respecte toutes les normes et on a toutes les autorisations", insiste le, joint par téléphone jeudi 9 mai. En colère, il qualifie de "scandaleuse" l'intrusion de L214. "Ils sont rentrés durant la nuit pour mettre des caméras à l'intérieur du bâtiment", accuse-t-il. Ce dernier envisage de porter plainte.Depuis ses débuts en 2008, L214 a rendu publiquesrévélant les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. En parallèle de cette dernière enquête, L214 a lancé une campagne de sensibilisation àintitulée "Le poulet, on peut s'en passer", jusqu'au 15 mai. Les consommateurs sont invités à diminuer voire supprimer leur consommation de viande ainsi qu'à favoriser les alternatives végétales. Une pétition contre l'élevage intensif a également été lancée.