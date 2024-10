Accidents de trottinettes : "On fait des traumatisés, des vies détruites", la règlementation est-elle suffisante face au danger ?

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, une jeune femme circulant à trottinette a été victime d'un accident dans le 5e arrondissement de Lyon. Un nouveau drame qui pose question quant à la prévention des accidents de la route impliquant les trottinettes. Ils sont en hausse depuis l'arrivée de ces moyens de déplacement en libre service en 2018 à Lyon.

Un nouvel accident impliquant une trottinette a eu lieu à Lyon dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. La victime, une jeune femme de 20 ans a été percutée dans la Montée de Choulans vers 4 heures du matin. Elle se trouvait en urgence absolue et inconsciente au moment de l'arrivée des pompiers.

La veille, une femme de 82 ans a été renversée par une trottinette à Firminy dans la Loire dans la soirée de dimanche 29 septembre. Elle est décédée suite à la collision.

À Lyon, les trottinettes électriques en libre-service ont fait leur apparition en septembre 2018, avec des engins qui permettent d'aller jusqu'à 25km/h. Une mobilité "douce" et plus facile d'accès mais qui n'est pas épargnée par les accidents.

La ville garde en mémoire le décès de deux adolescents, Iris et Warren, victimes d'un accident sur le quai Joffre à Lyon le 22 août 2022, alors qu'ils circulaient sur une trottinette. Les deux jeunes de 15 et 17 ans se trouvaient sur une voie partagée quand une ambulance les a mortellement percutés.

Iris et Warren, la marche en blanche à Lyon • © France tv

Cette voie est accidentogène, une vingtaine d'accidents y ont été recensés depuis 2017. Le quai est étroit et atteint seulement 12 mètres de largeur à certains endroits. Au printemps dernier, une concertation auprès des habitants et des usagers avait été lancée par la Métropole de Lyon pour envisager de nouveaux aménagements. En mai dernier, les mères des deux adolescents avaient publié une pétition et une lettre ouverte à l'intention du maire de Lyon et du président de la Métropole, dénonçant la dangerosité des voies de circulation lyonnaises

"On a trouvé une solution de compromis qui permet de créer une piste cyclable sécurisée avec un séparateur vers Perrrache, un couloir bus, une voie de circulation automobile et de maintenir des stationnements côtés façade", expliquait Valentin Lugenstrass, adjoint au maire de Lyon, en charge des mobilités et espaces publics, le 27 septembre à nos équipes. Depuis l’accident mortel de 2022, une glissière de sécurité provisoire a été installée tout le long des quais Tilsitt et Joffre. Elle a permis de réduire de 10% le nombre d’accidents selon Valentin Lugenstrass.

Pour le père d'Iris, Bertrand Pichène, la volonté politique de réduire les dangers est insuffisante. "Je suis scandalisé de voir que des accidents se reproduisent aux mêmes endroits et qu'il n'y a même pas de radars pédagogiques pour indiquer les vitesses." Ses pensées, il tient à le préciser, vont aux proches des victimes, aux personnes gravement blessées, à celles impliquées dans un accident "on fait des traumatisés, des vies détruites" estime-t-il. "Il y a une culpabilité des pouvoirs publics, on pourrait faire de la pédagogie, passer par les auto-écoles, rendre le casque oblifgatoire, faire plus de contrôles...". D'idées, Bertrand Pichène n'en manque pas mais il se scandalise de voir qu' "il y un business qui prime, on fait passer la nouvelle économie avant la sécurité des gens. C'est très attrayant pour des jeunes de se déplacer comme ça, on le comprend. Mais il y a toute une tranche d'âge qui n'est pas consciente des risques auxquels elle s'expose".

5000 blessés en 4 ans dans le Rhône

Dans le Rhône, il a été recensé entre 2017 et 2021 plus de 5 000 blessés dans des accidents impliquant un engin de déplacement personnel (trottinette, skateboard, monoroues etc.), avec une nette augmentation en 2019 (1 279 blessés cette année-là),"suite à l’essor des ventes de trottinettes électriques et à l’implantation à Lyon en septembre 2018 de trottinettes électriques en libre-service".

Alertée par ces chiffres, l’Université Gustave Eiffel Lyon 1 s’est associée dès 2021 au Cerema pour étudier le phénomène et analyser les circonstances des accidents sur la base du territoire lyonnais. Sur 4 000 usagers de trottinettes (mécaniques et électriques) interrogés sur le bassin lyonnais, seuls 17% d'entre elles portent un casque. Il est extrêmement rare pour les usagers des trottinettes en libre-service. "A cet égard, on peut noter qu’à Lyon, il n’y a pas de casque mis à disposition avec ce service de location", précise le rapport 2023.

En France, la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un service de trottinettes électriques en libre-service, via l'entreprise TIER mobility et fournit des casques pliables. A l'étranger, la régulation a évolué en Espagne où les mairies ont les prérogatives en matière de sécurité routière et peuvent imposer, ou non, aux usagers de porter le casque. C'est déjà le cas à Saragosse. Les collectivités peuvent ensuite imposer aux opérateurs de trottinette en libre-service de fournir un casque, comme c'est déjà le cas pour les motos électriques.

36 morts et 700 blessés en un an en France

De plus en plus d'accidents tragiques impliquant des usagers de trottinettes électriques sont signalés en France. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière publiés en août dernier, 36 personnes sont décédées ces 12 derniers mois (au total 42 en 2023). Le nombre d'usagers gravement blessés repart à la hausse. Près de 700 blessés graves ont déjà été reportés au niveau national ces 12 derniers mois (+9%).

Dans un rapport cette fois de l’Académie nationale de médecine publié en novembre 2022, le constat était déjà à la hausse : “le nombre de blessés EDPm (Engins de déplacement personnels et motorisés) a augmenté de près de 180 % par rapport à 2019, sur la période d’août 2021 à juillet 2022” sur l’ensemble du territoire.

Un accident sur cinq lié aux infrastructures

"Les facteurs de risque de cette pratique de la micromobilité urbaine sont liés notamment à la conception des engins, au comportement des conducteurs, à l’état des voiries et au partage de l’espace public. L’accidentologie liée à leur utilisation est devenue un problème sanitaire majeur.", explique le rapport dans son introduction. D'autant que les blessures peuvent être aussi sévères que celles des conducteurs de moto, en dépit d’une vitesse a priori moindre.

L'étude révèle que le non-respect de la réglementation est signalé dans deux accidents sur trois, l'excès de vitesse d'une trottinette (ou d'un véhicule) étant le plus fréquent. Dans les causes des accidents, un sur cinq est la conséquence d’infrastructures défaillantes : état inadapté de la chaussée et déficit de pistes cyclables.

30 kilomètres/heure

Sur la métropole de Lyon, le nombre d'accidents d'EDPm, dont les trottinettes, a diminué de 41% entre 2022 et 2024, selon la collectivité territoriale. Cette dernière revendique une baisse du nombre de blessés graves (154 blessés graves fin juillet 2024 contre 433 en 2019). "Le dispositif Ville 30 a également permis de réduire le nombre d’accidents de la route et leur gravité. Un an après sa mise en place à Lyon, l’accidentalité a été réduite de 22%, à l’instar du nombre de blessés hospitalisés qui a diminué de 40%", précise la Métropole de Lyon.

14 ans minimum

Depuis la mise en application du décret n° 2023-848 du 31 août 2023 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés (EDPm) les utilisateurs doivent être âgés de 14 ans minimum, contre 12 auparavant. La location est désormais interdite aux moins de 18 ans pour ceux qui veulent louer une trottinette Dott ou Tier, les deux seuls opérateurs autorisés par la Ville de Lyon.