Orages : la ligne TER Lyon - Saint-Etienne interrompue, quatre départements de la région en vigilance orange

Le Rhône, l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie s'ajoutent aux départements placés en vigilance orange, ce mercredi 17 août. Une alerte en raison de violents orages avec de la grêle. Le déluge a d'abord touché la Loire.

Vigilance orange pour le département du Rhône, l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie. Depuis cet après-midi, mercredi 17 août, un violent orage frappe Lyon avec de la grêle et de fortes averses.

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo France prévient : "Les orages vont traverser d'ouest en est le Lyonnais, le département de l'Ain, le nord Isère et l'est de la Haute-Savoie en fin d'après-midi et soirée." Le site prévoit ainsi des "rafales de vent violentes à plus de 100km/h et de la grêle abondante parfois grosse à plus de 3cm". Un retour à la normale devrait survenir en soirée.

La ligne TER Lyon - Saint-Etienne interrompue

Entre Saint-Etienne et Lyon, la ligne TER est interrompue. Il y aurait un "risque d'effondrement à proximité des voies entre Rive-de-Gier et Givors".

Sur Twitter, plusieurs internautes lyonnais partagent des vidéos des averses et de l'arrivée de la grêle. Des inondations seraient notamment en cours au sud de Lyon, au niveau de Feyzin.

L'orage a d'abord frappé Saint-Etienne

Ce violent orage a d'abord touché Saint-Etienne et son agglomération. Il aurait notamment touché le CHU.

Plusieurs communes de la Loire sont touchées. D'après La Chaîne Météo, une rafale de vent a atteint 131 km/h à Saint-Chamond. C'est la deuxième valeur de vent la plus forte jamais enregistrée dans cette station.