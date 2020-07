Rhône : un élu de Toussieu percuté par une voiture alors qu'il tente de faire cesser un rodéo

"Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à accélérer"

La scène filmée par des témoins

durée de la vidéo: 00 min 18 Rodeo à Toussieu • ©FTV

Un rodéo de plus

Un conseiller municipal de Toussieu dans le Rhône, a été percuté par une voiture alors qu'il tentait de s'opposer à un rodeo, samedi 25 juillet dans la nuit.L'incident se produit vers 00h40, dans la Grande rue de Toussieu. La voiture fait des "burns", brûlant la gomme des pneus à l'arrêt, dans un grand nuage de fumée, pendant une dizaine de minutes. L'élu, qui habite à proximité, décide alors d'intervenir."J'étais dans mon canapé, en train de regarder un film, quand j'ai entendu la voiture qui faisait crisser ses pneus. Je me suis présenté en tant qu'élu, et comme il y avait de la fumée, je me suis mis devant les phares. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à accélérer," explique-t-il. La voiture zigzague et l'éjecte, tout en lui roulant sur une partie du pied. Il s'en tire avec des hématomes au pied, des ongles arrachés, 3 jours d'ITT et une dizaine de jours de soins.Au moment du choc, l'élu saisit le rétroviseur du véhicule, une BMW. Un élément supplémentaire pour les gendarmes, auprès desquels il a porté plainte ce samedi après-midi. Des caméras de vidéo-surveillance, présentes sur le secteur, pourraient également contribuer à retrouver les fuyards. Par ailleurs, des témoins étaient présents à proximité : la fille de l'élu et ses amis ont assisté à la scène, et l'ont même filmé :La vidéo circule désormais sur les réseaux sociaux. Un témoignage supplémentaire des scènes d'incivilités et du climat d'insécurité dénoncé depuis plusieurs mois par les riverains du centre de Lyon et de la métropole. Dans ce contexte, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, a déjà fait part de sa mobilisation sur le sujet, auprès de France 3 Rhône Alpes, le 22 juillet dernier : "entre 2019 et 2020, les interventions de police ont doublé sur les rodéos dans la métropole et 75% des opérations sont traitées par la justice," assurait-il.Le quartier dans lequel s'est produit ce nouvel incident n'est pour autant pas coutumier de ce type d'évènements. "Ca fait 15 ans que j'y habite, le quartier a toujours été calme", explique Thomas Daudré-Vignier.En attendant l'aboutissement de l'enquête, Thomas Daudré-Vignier s'en tire avec plus de peur que de mal. Et plutôt que de la frayeur, il dit avoir d'abord ressentit... De la surprise: "j'ai été surpris qu'ils accélèrent, car pour moi la valeur humaine vaut quand même quelque chose."