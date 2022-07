Savoie : leur fils tué par un bateau dans le lac du Bourget, ils appellent l'auteur à se rendre "pour que la justice soit rendue à Julien"

En septembre 2019, Julien Morlot est mort percuté par un bateau alors qu’il traversait le lac du Bourget à la nage. Deux ans et demi après les faits, le parquet de Chambéry a classé l’enquête, faute d’avoir identifié le conducteur du bateau. Les parents de la victime lancent un ultime appel pour inviter le responsable à se dénoncer et à "soulager sa conscience".

"Avec cet appel, on tire nos dernières armes pour rendre justice à notre fils". Michel Morlot et sa femme ne perdent pas espoir.

Malgré le classement sans suite de l’enquête, prononcée par le procureur de Chambéry (Savoie), ils lancent un appel à témoin pour identifier le responsable de l’accident qui a coûté la vie à Julien, 31 ans.

Percuté par un bateau lancé à pleine vitesse

Le 9 septembre 2019, le jeune homme, adepte de natation longue distance, traversait le lac du Bourget à la nage. Il s’y entraînait trois fois par semaine et était équipé d’une bouée tractée par une cordelette pour être facilement visible dans l’eau. Malgré le ciel clair et la météo favorable, un bateau lancé à pleine vitesse l’a percuté, et l’hélice lui a sectionné le dos.

"D’après les éléments de l’enquête, nous savons que le pilote a bien eu connaissance de son acte et de ses conséquences sur le nageur qu’il avait percuté. Plutôt que de lui porter assistance ou bien d’appeler les secours, cet individu s’est enfui en abandonnant Julien dans l’eau, ne lui laissant donc aucune chance de survie", racontent ses parents dans un communiqué adressé à plusieurs médias.

Après le drame, ces derniers ont porté plainte pour "homicide avec délit de fuite". Malgré de longs mois d’enquête, et plusieurs témoins de la scène interrogés, le conducteur du bateau n’a jamais été identifié. Deux ans et demi après le drame, en avril 2022, le parquet de Chambéry a décidé de classer l’enquête sans suite. "C’était la seule issue possible, pour motif que l’auteur des faits reste inconnu, confirme le procureur de la République Pierre-Yves Michau. Mais l’enquête pourra être rouverte si de nouveaux éléments sont versés au dossier".

L'appel de la dernière chance

Trouver de nouveaux éléments : c’est justement ce qu’espèrent les parents de Julien, qui invitent toute personne ayant des informations sur l’accident à les contacter. "Si je pouvais m’adresser au pilote du bateau, je lui demanderais de se faire connaître, de reconnaître les faits et sa responsabilité. Il pourrait ainsi soulager sa conscience, pouvoir vivre en paix avec lui-même et espérer pouvoir dormir tranquille", écrit le père de famille dans son communiqué.

Avec cet appel, il s’adresse aussi aux proches du coupable. "La personne se rendra difficilement, reconnaît-il. Mais je compte sur son entourage pour le dénoncer ou l’inviter à parler".

Malgré le classement de l’affaire, Michel Morlot assure qu’il continuera de se battre pour "connaître la vérité et pour que la justice soit rendue à Julien".

Dans le cas contraire, il prédit une vie assombrie par "le poids du fardeau" au responsable de la mort de son fils.