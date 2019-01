Affaire Alexia Daval : l'avocat de Jonathann Daval poursuivi pour violation du secret professionnel

Martine, la mère de Jonathann a pu avoir quelques nouvelles de son fils avec Me Schwerdorffer. Lors de la confrontation avec Isabelle Fouillot, une photo d’Alexia lui a été montrée. Il a craqué sans changer de version. Interruption pour qu’il se prenne ? #alexiadaval #daval pic.twitter.com/vZrNwgKS2y — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) 7 décembre 2018



Que risque l'avocat bisontin pour violation du secret professionnel ?

Le parquet avait ouvert début janvier une enquête préliminaire. A la suite de plusieurs auditions, dont celle de l'avocat, de plusieurs journalistes et de Martine Henry la mère de Jonathann Daval, le parquet décide de poursuivre l'avocat bisontin au motif de violation du secret professionnel.Le parquet et l'avocat de Grégory Gay Me Portejoie n'ont pas apprécié que des informations soient communiquées aux médias alors que la confrontation entre Jonathann Daval et sa belle mère étaient en cours dans le bureau du juge d'instruction. 14 heures ce jour là. Le moment qui intéresse la justice, est ce début d'après-midi où Me Randall Schwerdorffer reconnaît avoir échangé quelques instant dans la cour du palais de justice avec la mère de Jonathann Daval.explique-t-il niant formellement avoir communiqué avec les journalistes lors de cette pause cigarette dans la cour du palais.explique Etienne Manteaux à nos confrères de l'Est Républicain. Le procureur de la République estime « qu’on ne peut plus faire preuve de compréhension » à l’égard de Me Schwerdorffer. Pour le parquet, il y a violation du secret professionnel auquel sont tenus les avocats.La violation du secret professionnel est un délit. Il est passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende. Me Schwerdorffer sera jugé devant un tribunal correctionnel dans une juridiction voisine, le parquet ayant demandé le dépaysement de l'audience. Me Schwerdorffer nous explique être serein et déterminé.confie l'avocat de Jonathann Daval.dénonce l'avocat bisontin.Me Schwerdorffer estime que le secret de l'instruction a été violé plusieurs fois dans l'affaire Daval et sans que la justice n'enclenche de procédures. Il fait référence à l'expertise psychiatrique de Jonathann Daval divulguée dans la presse. Traces de pneus, trackage GPS du véhicule qui aurai servi à transporter le corps, cheveu de Martine Henry retrouvé dans le véhicule ont également fuité dans les médias avant que l'avocat de Jonathann Daval n'en soit informé, explique ce dernier., explique Étienne Manteaux ce matin dans les colonnes de nos confrères l'Est Républicain