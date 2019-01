Affaire Alexia Daval : une enquête préliminaire ouverte pour violation du secret de l'instruction

Le ton est monté entre Grégory Gay et Me Randall Scwherdorffer

Martine, la mère de Jonathann a pu avoir quelques nouvelles de son fils avec Me Schwerdorffer. Lors de la confrontation avec Isabelle Fouillot, une photo d’Alexia lui a été montrée. Il a craqué sans changer de version. Interruption pour qu’il se prenne ? #alexiadaval #daval pic.twitter.com/vZrNwgKS2y — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) 7 décembre 2018

Me Randall Schwerdorffer et Me Ornella Spatafora, les avocats de Jonathann Daval rencontrent la presse à l'issue de la confrontation. / © Arnaud Castagne - maxPPP



Une nouvelle audition et une reconstitution des faits pour Jonathann Daval

Qui est soumis au secret de l'instruction ? Le secret de l’instruction est destiné à protéger une enquête en cours et préserver la présomption d’innocence.

Les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret professionnel, à savoir les magistrats, greffiers, policiers, gendarmes et experts judicaires. Idem pour les avocats tenus au secret professionnel et donc par conséquence au secret de l'instruction.

Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas la personne mise en examen, la victime d’une infraction pénale et les journalistes.

Toutefois, bien que les journalistes ne soient pas légalement tenus de révéler leurs sources, les juges considèrent que la publication d’informations obtenues grâce au recel de la violation du secret de l’enquête est punissable. Extrait article Legavox

Vendredi 7 décembre 2018, la confrontation entre Jonathann Daval le mari de d'Alexia, ses beaux-parents Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sa belle-soeur, son beau-frère Grégory Gay est très attendue. Photographes, médias régionaux sont au palais de justice de Besançon et patientent dans la cour. Les médias nationaux ont fait eux aussi le déplacement. Isabelle Fouillot lui a présenté quelques instant plus tôt, une photo d'Alexia et du chat Happy auquel Jonathann Daval était très attaché. Il craque et avoue en larmes. Un nouveau revirement alors qu'il accusait depuis l'été son beau-frère Grégory Gay d'avoir tué son épouse et dénonçait un complot familial.A la sortie de la confrontation dans le bureau du juge, le ton monte : "Quelqu'un balance tout à a presse". L'échange est vif entre Grégory Gay et Me Randall Schwerdorffer soupçonné d'avoir livré des informations aux médias.et affirme ne pas avoir communiqué d'une quelconque façon que ce soit pendant la confrontation avec les journalistes. Il déclare juste avoir pris une pause cigarette à un moment dans la cour du palais. Il croise alors la mère de Jonathann Daval présente dans l'enceinte du palais de justice depuis le matin pour soutenir moralement son fils.explique-t-il.Le médiatique avocat bisontin se dit surpris de cette ouverture d'enquête préliminaire pour violation du secret de l'instruction.or selon lui, le fait qu'Isabelle Fouillot montre une photo de sa fille lors de la confrontation n'est pas un acte d'enquête.L'avocat de Jonathann Daval estime que le secret de l'instruction a été violé plusieurs fois dans cette affaire notamment au début de l'enquête sans que la justice n'enclenche de procédures. Il fait référence à l'expertise psychiatrique de Jonathann Daval divulguée dans la presse. Traces de pneus, trackage GPS du véhicule qui aurai servi à transporter le corps ont également fuité dans les médias avant que l'avocat de Jonathann Daval n'en soit informé, explique ce dernier.Nous avons pu joindre ce matinqui répresente la soeur d'Alexia et son époux Grégory Gay.Le Procureur de la République à l'issue des investigations donnera suite ou pas à cette enquête préliminaire. Elle devrait se clore rapidement après l'audition de plusieurs personnes dont l'avocat de Jonathann Daval.Un nouveau juge d'instruction est arrivé et doit prendre connaissance du dossier. Une audition de Jonathann Daval est prévue. La date de fin janvier avait été évoquée. Pour l'instant, les avocats n'ont pas eu connaissance d'une convocation. Après les aveux filmés lors de la confrontation le 7 décembre dernier, le mari d'Alexia doit maintenant livrer des aveux judiciaires, qui seront retranscrits dans la bureau de la juge d'instruction.Les avocats de Jonathann Daval demandent également qu'ait lieu. Il a avoué, son état psychiatrique doit être réexaminé estime la défense.La suite de l'enquête passera par une reconstituion des faits.. Cette reconstitution sera filmée ou photographiée. Les éléments seront soumis au médecin légiste qui comparera la version livrée par le mari d'Alexia avec les éléments techniques du dossier. Un déplacement devrait se faire également vers le bois d'Esmoulins près de Gray où le corps en partie carbonisé d'Alexia a été découvert le 30 octobre 2017. Jonathann Daval a toujours nié tout acte de carbonisation sur la dépouille de son épouse.