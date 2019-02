Dijon : un portable met le feu à un matelas

En début d'après-midi, rue Castelnau, à Dijon, un matelas prend feu dans un appartement.



Les occupants des lieux s'en aperçoivent rapidement et l'intervention des pompiers des casernes de Dijon Est et Dijon Nord permet de maîtriser rapidement l'incendie.



La piste envisagée est surprenante : la batterie du portable aurait chauffé et mis le feu au matelas.



Suite au dégagement de fumées, les quatre membres de cette famille ont été transportés au CHU de Dijon pour un contrôle.

Ils vont être relogés en raison de l'état de leur appartement car le dégagement de fumées a causé de gros dégâts.