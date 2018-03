Affaire Alexia Daval : l'audition de Jonathann Daval reportée en raison de la neige

Jonathann Daval n'a pas été extrait de la maison d'arrêt de Dijon. La circulation est très délicate ce matin en Bourgogne Franche-Comté. On roule mal dans Besançon même où ça glisse en raison d'une dizaine de centimètres de poudreuse tombés la nuit dernière.



L'audition est reportée confirme le parquet. "Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le moment", a précisé la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot.





Un mois après ses aveux, l'audition de Jonathann Daval est très attendue. Son audition par le juge d'instruction bisontin Rodolphe Uguen-Laithier était prévue à 10H00 au tribunal de grande instance de Besançon.



L'informaticien de 34 ans pourrait notamment être interrogé sur les détails de la nuit du meurtre et sur le fait que les gendarmes ont retrouvé le corps d'Alexia Daval partiellement brûlé, alors qu'il conteste toujours l'avoir incendié.



Lors de sa garde à vue, le 30 janvier, Jonathann Daval avait reconnu avoir tué sa femme lors d'une dispute conjugale, dans la nuit du 27 au 28 octobre au domicile du couple à Gray-la-Ville (Haute-Saône). Il avait dit devant les gendarmes qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser".