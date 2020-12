Planoise, Besançon : un homme criblé de balles à travers une porte

Un homme a été très grièvement blessé dimanche à Besançon, dans le quartier sensible de Planoise, par des coups de feu tirés à travers la porte de son appartement, a-t-on appris de source judiciaire. Le pronostic vital de la victime, un homme âgé de 35 ans qui a reçu plusieurs balles, a priori du 9 mm, était toujours engagé en fin d'après-midi, a précisé la même source, confirmant une information de l'Est Républicain.



Les faits se sont déroulés en début de matinée. Des personnes se sont rendues au domicile de la victime, dans le quartier de Planoise, et ont tenté dans un premier temps de pénétrer dans l'appartement en défonçant la porte. Et c'est au moment où l'homme à l'intérieur a demandé ce qui se passait qu'ils ont ouvert le feu à travers la porte, sous le judas et toujours à hauteur d'homme, selon la même source.



Une enquête est en cours pour comprendre les raisons de cette agression et les assaillants sont recherchés, a encore indiqué la même source.

Le quartier de Planoise a été le théâtre d'une guerre sanglante entre trafiquants de drogue en fin d'année passée et en début d'année. Le quartier avait toutefois

retrouvé un semblant de calme ces derniers mois. (AFP)



Hier, samedi 26 décembre, une rixe entre plusieurs individus avait eu lieu dans le même quartier, rue de Cologne. Un homme avait été blessé gravement à l'arme blanche.