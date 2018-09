VIDEO. Pompiers volontaires : le clip choc des pompiers de Quingey pour recruter

Clip pompiers Quingey

Le feu se déclare dans un pavillon. Les enfants donnent l'alerte. Leur père est coincé à l'étage. Ce jour là, le nombre de pompiers volontaires n'est pas suffisant. Les pompiers ne pourront pas sauver le père de famille. Un scénario noir, choc. Puis le choc, et la douleur d'une famille au cimetière. Heureusement, c'était un scénario pour de faux. A la fin du film, les pompiers arrivent et le papa sort de la maison sain et sauf.L'amicale des pompiers a eu l'idée du clip. Il a été tourné en cinq jours par des pompiers passionnés d'audiovisuel. Les enfants qu'on voit dans le film sont ceux d'un pompier volontaire.Emile jeune pompier et Jean-Philippe ont souhaité par ce clip faire bouger les choses. "On a eu des départs vers l'étranger, vers d'autres régions, des démissions" explique le pompier volontaire.Selon Jean-Philippe, à certains créneaux horaires, les pompiers d'autres centres de secours sont régulièrement appelés sur la zone de Quingey. Le délai d'intervention est alors rallongé selon lui.Les pompiers de Quingey espèrent susciter quelques vocations. "On ne vise pas le prix du festival de Cannes, mais si quelqu'un, ne serait-ce, qu'une personne peut franchir la porte de notre caserne et venir comme volontaire, on aura gagné" dit-il.Du côté du service départemental d'incendie et de secours, on reconnaît les difficultés de recrutement des volontaires.Selon Patrice Albert, chef du service départemental de développement du volontariat, le centre de secours de Quingey a un effectif dans la norme. 35 pompiers volontaires sont présents officiellement selon le SDIS25. Mais parfois en semaine, explique-t-il, certains ne sont pas disponibles car ils travaillent.. De Mouthe à Montbéliard, par exemple en zone frontalière avec la Suisse, on manque de volontaires" explique Patrice Albert.ajoute Patrice Albert. A Quingey, le SDIS du Doubs a signé un partenariat avec les Francas pour faciliter le départ des pompiers volontaires en journée. Ils peuvent déposer leurs enfants si besoin aux Francas, en cas de départ en intervention.