Le Barboux : trois morts lors d'un accident de la route

La route départementale 347 était enneigée au moment de ce dramatique accident qui a eu lieu ce samedi 4 mai vers 19h30, sur la commune de Noël-Cerneux, entre Morteau et Le Russey. Un choc fronto-latéral selon le communiqué des Pompiers du Doubs. Les équipes du Samu et celles des Pompiers n'ont pas pu sauver les trois occupants de l'une des voitures. Les victimes sont des hommes de 39, 34 et environ 35 ans pour le troisième.Les deux autres victimes, un homme de 30 ans et une femme de 25 ans, ont été transportées sur l'hôpital de Pontarlier pour des examens complémentaires.Une vingtaine de Pompiers des casernes du Russey, de Morteau et de Villers-le-Lac sont intervenus aux côtés des équipes du Samu.La circulation a été coupée pendant toute la durée de l'intervention et n'a été réouverte que vers 23h00.Pour l'instant, les circonstances de l'accident ne sont pas communiquées mais ces conditions météo exceptionnelles pourraient être un des facteurs de cet accident. Selon Bruno Vermot-Desroches, de Météo France, la neige au mois de mai dans le Haut-Doubs, n'est pas si rare que cela. Ce qui est plus surprenant est qu'elle tienne.Des épisodes neigeux surviennent dans ce secteur environ tous les dix ans. En plaine, c'est plus exceptionnel. Ce week-end, la neige n'a pas encore fondu dans le Haut-Doubs.