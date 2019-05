Neige et verglas : Le Doubs et le Territoire-de-Belfort en vigilance jaune

Les Saint de glace ne sont pas encore passés. Tout peut encore arriver dans notre région !! Dans la tradition, mieux vaut ne rien planter avant qu'ils ne soient passés. Le premier est le 23 avril : Saint-Georges; le dernier est inscrit au calendrier le 13 mai, jour de la Saint-Gervais. Météo France a déclaré les départements du Doubs et du Territoire-de-Belfort en vigilance jaune en prévision de chute de neige et de verglas ce samedi après-midi. Mais, il se pourrait que les perturbations aient lieu en soirée.Le jeune météorolgiste Ilyes Ghouil, annonce sur sa page facebook que "les habitants du Haut-Doubs et Haut-Jura devraient se réveiller demain matin (dimanche) avec environ :▪1 à 3cm dès 600m d'altitude▪5 à 8cm à compter de 900m▪7 à 12cm au dessus de 1100mÀ la suite de cet épisode hivernal d'arrière saison, il faudra surveille le risque élevé de gelées pour dimanche matin et lundi matin..."Dans le Jura, les viticulteurs se sont de nouveau mobilisés pour éviter que le gel endommage les bourgeons des pieds de vignes. Des bottes de paille brûlent pour provoquer un voile de fumée sur les vignes et ainsi les protéger au levée du jour. Une méthode déjà utilisée le week-end des 13 et 14 mars