Tempête dans le Haut-Doubs : "C'est arrivé très vite et très fort", leur maison a été détruite en deux minutes

Une tempête d'une grande violence s'est abattue sur le Haut-Doubs ce lundi 24 juillet. Des habitants ont vu leur logement presque entièrement détruit. Témoignage de l'un des sinistrés, à Montlebon.

Joanny André et son épouse ont eu la peur de leur vie. Ce 24 juillet, ils ont perdu leur logement dans l'impressionnante tempête survenue brutalement dans le Haut-Doubs, vers 11h15. À Montlebon, le vent s'est levé d'un coup et a balayé de nombreuses habitations sur son passage. L'événement météorologique a duré deux minutes.

"Dans la matinée, tout est devenu blanc depuis la Grand’Combe-Châteleu et c'est arrivé très vite et très fort. En quelques secondes, la tornade a emmené le toit, juste le temps de le dire. Et chez mon voisin aussi", a confié le Franc-Comtois au micro de Florence Petit. Ce dernier était à la cuisine lorsque le toit de sa maison s'est envolé sous la force d'une énorme bourrasque. "J'étais à la cuisine avec ma femme. Elle est sortie quand elle a entendu le bruit. Elle m'a dit "le toit est parti"". Un mur en pierre de sa maison s'est également écroulé sur la route.

► À lire aussi : VIDÉO. Une tempête traverse le Haut-Doubs et la Suisse : un mort et des blessés côté suisse, des dégâts très importants

La maison de Joanny a été particulièrement endommagée par la tempête ce 24 juillet. • © Florence Petit - France Télévisions

Vu l'ampleur des dégâts, Joanny André pense que c'est un vent d'une puissance hors norme qui a détruit en grande partie sa maison. "Je pense que cela devait être pas loin du 200 km/h". Une rafale à 217 km/h a été relevée à la station sur l'aérodrome de la Chaux-de-Fonds (Suisse), située à 20 km au nord.

Joanny relativise et se réjouit que personne n'ait été blessé. "On va dire que le côté positif, c'est que les pierres sont tombées sur une route sur laquelle il y a de la circulation, mais qu'il n'y a pas eu d'accident. Personne ne passait. Personne n'a été blessé, c'est le principal", témoigne le retraité. Sa femme et lui vont pouvoir être hébergés dans de la famille, aux alentours. "Il va falloir faire avec. On ne va pas coucher dehors", conclut-il, en gardant le sourire.

Des dégâts considérables sont à déplorer à Montlebon dans le Haut-Doubs. • © Florence Petit - France Télévisions

À Montlebon, environ 90 maisons ont été endommagées par "une tempête énorme", selon les mots de Sylvie Siffermann, sous-préfète de Montbéliard, présente sur les lieux aux côtés des élus du village. Une quinzaine de personnes vont devoir être relogées. Sept maisons sont inhabitables, mais la solidarité s'est rapidement organisée, selon Catherine Rognon, la maire de la commune.