Un conducteur ivre monte sur le trottoir et percute des écoliers : une petite fille de 5 ans gravement blessée

Au lendemain de la rentrée scolaire, un accident de la route s'est produit ce mardi 3 septembre à midi sur la commune de Vercel-Villedieu le Camp dans le Doubs à 200 mètres environ de l'école maternelle. Voici ce que l'on sait.

L'alerte a été donnée à midi après une collision entre une voiture et un groupe de 21 enfants de 3 à 6 ans. Ils avaient quitté l'école pour le temps périscolaire pour se rendre vers la cantine.

Des enfants de maternelle évacués vers l'hôpital

Un homme de 70 ans qui conduisait la voiture est monté sur le trottoir de la grande rue où circulaient le groupe d'élèves de maternelle indique la gendarmerie. Selon le parquet qui confirme une information de l'Est Républicain, le conducteur était ivre. Les analyses pour connaitre son taux d'alcoolémie sont en cours.

Les élèves victimes de l'accident ce mardi 3 septembre sont scolarisés à la maternelle de Vercel (Doubs) • © Guillaume Soudat / France Télévisions

Le bilan de cet accident fait état d'une fillette de 5 ans blessé grave et transportée médicalisé par le SMUR vers le CHU Minjoz à Besançon. On déplore deux blessés légers, un petit garçon de 5 ans et une accompagnatrice de 58 ans tous deux pris en charge et acheminés vers l'hôpital de Besançon.

L'accident s'est produit sur l'un des trottoirs d'une des rues principales de la commune. Le groupe d'enfants allait à la cantine. • © Guillaume Soudat - France Télévisions

Une enquête de gendarmerie est ouverte. Le conducteur a été placé en garde à vue indique le parquet de Besançon.

L'académie de Besançon a déclenché la CUMP (cellule d'urgence medico-psychologique). Elle va prendre en charge les victimes et ceux qui en auraient besoin ces prochaines heures, et prochains jours sur le plan psychologique.