Maintien en liberté du docteur Péchier : les familles demandent au procureur de Besançon de se pourvoir en cassation

#anesthésiste #Besançon EXCLUSIF: des écoutes téléphoniques de Frédéric Péchier révèle une connivence entre ses défenseurs et le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon @LePoint #thread — aziz zemouri (@azizzemouri1) June 14, 2019

L'enquête ouverte par le parquet de Besançon depuis 2017 a été confiée à la police judiciaire Les enquêteurs ont rapidement placé Frédéric Péchier sur écoutes Afin de préserver le secret du recours aux gdes oreilles les magistrats instructeurs ont attendu près de 2 ans @LePoint — aziz zemouri (@azizzemouri1) June 14, 2019

Nouveaux rebondissements dans le cadre de l'affaire Péchier à Besançon. Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de multiples empoisonnements a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur concernant une potentielle mise en détention, à laquelle il a échappé ? Un journaliste le pense, et les familles veulent faire annuler le maintien en liberté de l'anesthésiste suite à ces révélations."Les avocats de Frédéric Péchier entretiennent-ils des relations "fraternelles" avec le président de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel qui vient de confirmer le 12 juin le maintien en liberté du médecin ?".Selon Aziz Zemouri, Frédéric Péchier écrit que son avocat Me Randall Schwerdorffer a déjeuné "avec notre Président actuel... Peut-être font ils partie de la même confrérie". Plus tard, dans un autre sms le docteur précise à sa femme que l'un de ses avocats discute régulièrement avec Gilles Raguin, président de la chambre d'instruction de Besançon.Dans un enregistrement téléphonique consulté par le journaliste du Point, le docteur Péchier ajoute : "Je vais devenir franc-maçon parce que ça marche vachement bien il paraît, franc-maçon. Franc-maçon c'est un très bon truc pour éviter les problèmes."De son côté, Randall Schwerdorffer ne décolère pas même s'il confirme son appartenance à une loge maçonnique. "Je n'entretiens pas de relation avec le président Gilles Raguin hors d'un cadre professionnel" explique l'avocat spécialiste des affaires médiatisées. "Ceux qui veulent jeter le discrédit sur cette décision (ndlr, de non mise en détention du Dr Péchier) le font pour manipuler cette procédure d'une façon ignoble et délirante" a-t-il ajouté dans les colonnes de l'Est Républicain."Si nous avions eu ces écoutes à temps, nous aurions demandé la récusation du président de la chambre de l’instruction" a quant a elle regretté Me Stéphane Giuranna, l’un des avocats de victimes.