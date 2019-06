Affaire Alexia Daval : La famille de la jeune femme assistera à la reconstitution du meurtre

Une reconstitution pour lever les dernières questions en suspens



Dans quelques jours, Jonathann Daval devra refaire les gestes de cette nuit d'octobre 2017. Cette nuit tragique où lors d'une dispute selon ses aveux, il a donné la mort à son épouse avant d'en dissimuler le corps et de donner l'alerte. Alexia serait partie faire un jogging. Trois mois d'enquête, de surveillance, d'expertises ont été nécessaires pour aboutir à la triste révélation. Jonathann Daval a été mis en examen en janvier 2018 pour le meurtre de sa femme.son époux accusé à tort pendant six mois par Jonathann Daval d'être impliqué dans la mort de la jeune employée de banque de 27 ans.(ndlr : dans le bureau du juge d'instruction)explique Me Gilles-Jean Portejoie avocat de Grégory et Stéphanie Gay., selon l'avocat.En décembre 2019, confronté à sa belle-famille et à une photo du chat du couple dans le bureau du juge d'instruction, Jonathann Daval avait reconnu qu'il était bien l'auteur de la mort d'Alexia. Le drame s'était noué selon lui lors d'une violente dispute au sein du couple ce soir du 27 au 28 octobre 2017. Le couple rentrait d'un repas familial pendant les vacances de Toussaint chez les parents de la jeune femme.exlique Me Portejoie qui rappelle que Grégory Gay a connu six mois d'enfer judiciaire et médiatique en raison des accusations de Jonathann Daval relayées médiatiquement par ses avocats.Me Randall Schwerdorffer voit avec son client cette reconstitution approcher à grand pas.confie l'avocat pénaliste avant l'échéance de la reconstitution.estime l'avocat du mari d'Alexia.Lundi 17 juin, les enquêteurs seront présents dans la petite maison rose de la rue de Sonjour. L'ancienne maison du couple toujours sous scellés de la justice. Seront présents sur place, le Procureur de la République, les enquêteurs, la juge d'instruction, les avocats et les parties civiles conviées comme c'est le cas dans les affaires de meurtre à la reconstitution des faits.explique Etienne Manteaux procureur de la République de Besançon en charge de l'affaire.ajoute le procureur qui sera présent face au meurtrier présumé.La reconstitution judiciaire prendra ensuite la direction du bois de Velet-Esmoulins à quelques kilomètres de Gray. La végétation a poussé depuis sur le site où le corps d'Alexia a été découvert le 30 octobre 2017 par des militaires qui effectuaient un ratissage du secteur. Jonathann Daval entouré des gendarmes et du juge devra là aussi s'expliquer. Il a toujours nié le début de carbonisation de la dépouille d'Alexia. Sur les lieux du drame, en présence de la famille de la jeune femme, les avocats de parties civiles attendent enfin la vérité. Même si elle ne changera rien à la douleur.confie Me Portejoie.Le procès aux assises de Haute-Saône de Jonathann Daval mis en examen pour meurtre sur conjoint et incarcéré à la prison de Dijon ne devrait pas avoir lieu avant 2020.► Lire les derniers articles sur l'affaire Alexia Daval