Qui est Manon Augier, la nouvelle championne de France féminine de karting à l'étonnante carrière sportive ?

À 29 ans, Manon Augier a remporté le championnat de France féminin de karting le 10 juillet 2024. Une consécration pour cette Haut-Saônoise à la carrière atypique. Prochain objectif : les qualifications pour le mondial fin septembre.

Le karting est un sport qui demande un investissement très important : de temps d’abord, mais aussi d’argent. Après plus de dix ans de compétition, Manon Augier, originaire de Luxeuil-les-Bains, s’est distingué en remportant le championnat de France féminin en Normandie le 10 juillet 2024. Arrivée à la troisième place en 2022 et 2023, cette réussite est une consécration, dans un sport compétitif où la place des femmes est encore minoritaire.

Des débuts sur le tard

Âgée de 29 ans, Manon n’a pas eu un parcours classique : “J’ai commencé le kart de compétition à 17 ans, alors qu’en général, on commence plutôt à l’âge de sept ans” explique-t-elle à nos journalistes Frédéric Buridant et Rémy Poirot. Une difficulté qui n’a pas empêché Manon de pratiquer sa passion. “À 12 ans, on allait tous les dimanches faire du kart de location, et au bout d’un moment, j'ai pu avoir mon propre kart” témoigne la jeune femme. Un sport qu'elle partage avec son père, Philippe : “Je suis passionné de sport auto depuis tout petit, j’ai donné le virus à Manon” affirme-t-il.

C'est une passion qu'elle partage avec son père, Philippe • © Remy Poirot - France Télévision

Très vite, il se rend compte que Manon progresse et atteint un très bon niveau “en kart de loisir son objectif était d’abord de me battre, elle a finalement réussi” raconte Philippe. Ils finissent par investir dans un kart de compétition, et sillonnent la France pratiquement chaque week-end pour participer aux différentes courses. Alors voir sa fille remporter le championnat de France féminin est une véritable fierté pour lui.

C’est l’aboutissement de tout le travail et tout l’investissement que l’on a fait au fil des années. Philippe Augier Père de Manon

Être une femme en sport automobile : un défi

Les débuts en karting se font surtout à un très jeune âge, pour permettre aux enfants de progresser et d’atteindre les plus hautes catégories. Depuis quelques années, la professionnalisation dans le sport automobile se fait de plus en plus jeune, notamment chez les garçons qui atteignent les différentes catégories de Formule dès l’adolescence et qui pour les meilleurs d’entre eux arrivent en Formule 1 avant même leur majorité. Du côté des filles, la progression est plus complexe, elles sont sous-représentées en karting ce qui rend difficile l’accès à un parcours professionnel.

Cela n'a néanmoins pas effrayé Manon, et même si la course pour le titre de championne de France a été difficile, la jeune pilote s'est surpassée. Positionnée à la quatrième place au départ, elle est finalement huitième au premier virage. “Il a fallu les remonter une par une, en 25 tours” raconte Manon. “Elle a eu un pilotage parfait” s’enthousiasme son père.

Cette victoire lui ouvre surtout les portes d’une compétition encore plus grande. À la fin du mois de septembre, Manon doit rouler en Loire-Atlantique pour tenter de se qualifier pour les championnats du monde de karting féminin, qui auront lieu en octobre en Italie.