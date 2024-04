À Vesoul, trois jeunes portent plainte contre un encadrant du SNU, accusé d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel sur mineur

Jeudi 25 avril, un encadrant du Service national universel (SNU) de Vesoul, âgé de 19 ans, a été interpellé et placé en garde à vue après les dépositions de sept adolescents. Ils l'accusent d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Vesoul et l'homme a été mis à pied. Trois jeunes ont finalement porté plainte.

Jeudi 25 avril, un homme âgé de 19 ans, encadrant du Service national universel de Vesoul (Haute-Saône) a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Selon les informations de France Bleu Besançon, confirmées par France 3 Franche-Comté, le suspect est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel par sept garçons âgés de 15 à 17 ans, stagiaires au SNU vésulien. Le 29 avril, le procureur de la République de Vesoul annonçait que trois victimes présumées avaient déposé plainte.

Que se serait-il passé ? Du 15 mars au 27 avril, un stage du SNU a lieu à Vesoul. C'est mardi 23 avril qu'un adolescent aurait fait part à quelques camarades de premières accusations à l'encontre d'un jeune encadrant, à savoir des gestes et paroles déplacés. En constatant que plusieurs autres stagiaires avaient subi les mêmes faits, les adolescents ont alors prévenu leur responsable de centre.

Le suspect a déjà encadré plusieurs sessions du SNU

Toujours selon France Bleu Besançon, cette responsable aurait décidé d'agir rapidement en isolant les potentielles victimes, avant d'avertir les parents et les gendarmes. Auditionnés ensuite par les forces de l'ordre, les six garçons auraient tous fait part des mêmes comportements réalisés par leur encadrant : caresses dans les cheveux, mains sur les cuisses, chantage affectif.

Quel est le profil du mis en cause ? Âgé de 19 ans et orphelin, il aurait grandi en passant de foyer d'accueil en foyer d'accueil, précise France Bleu Besançon. Pompier volontaire, il avait décidé de s'investir au SNU après l'avoir lui-même réalisé en 2019.

Enquête ouverte par le parquet de Vesoul

Devenu par la suite encadrant, il effectuait cette année à Vesoul son neuvième stage SNU. Aurait-il déjà eu des comportements inadaptés ? Selon France Bleu Besançon, il semblerait que certains de ses gestes, jugés déplacés, ont été remarqués dans d'autres SNU, à Paris et dans les Vosges.

Relâché par la police, qui continue les investigations et va auditionner d'autres personnes, l'encadrant a été mis à pied après les dépositions des jeunes stagiaires. Contacté par France 3 Franche-Comté, le parquet de Vesoul a indiqué avoir ouvert une enquête pour agression sexuelle sur mineur et harcèlement sexuel sur mineur. "L’enquête confiée à la division de la criminalité territoriale du commissariat de police de Vesoul doit se poursuivre, afin notamment de déterminer les circonstances exactes de commission des faits" a indiqué le parquet de Vesoul le 29 avril 2024.