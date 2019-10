EXCLUSIF. Entretien avec Edouard Philippe sur la réforme des retraites

Edouard Philippe débattra de la réforme ce soir face à des parents d'élèves

Entretien avec Edouard Philippe - Jérémy Chevreuil

Edouard Philippe, Premier Ministre, a été interrogé par Jérémy Chevreuil, journaliste de France 3 Franche-Comté, sur un seul thème : la réforme des retraites. Le Premier Ministre s’est montré conciliant. Il a répété à plusieurs reprises le mot « discuter », comme un leitmotiv. Il a dit ne pas vouloir d’un « système unique ou uniforme » mais universel, « plus juste, plus solide ». Seul exemple donné : celui des conducteurs de bus : un conducteur de bus à Lons-le-Saunier ou au Havre part 10 ans plus tard en retraite qu’un de ses homologues de la RATP à Paris.Edouard Philippe a essayé de montrer un chef de gouvernement qui prend cette réforme à bras le corps, même si de nombreuses oppositions existent déjà à cette réforme : « La question n’est ni de repousser, ni reculer mais la question est de discuter. »C’est d’ailleurs ce qu’il a commencé de faire avec les Jurassiens conviés à ce débat sur les retraites.