“Ça s’est passé en 5 secondes, on ne peut rien faire” : une grue s’effondre, un ouvrier est mort sur un chantier du Jura

Un terrible accident du travail s’est produit ce mardi 18 juin en fin de matinée sur la commune de Villevieux au sud de Lons-le-Saunier dans le Jura. Voici ce que l’on sait. L’alerte a été donnée peu avant 11 heures au lieu dit Trepet.

Sur le chantier de construction d’un hangar métallique près d’une exploitation agricole, le drame s’est noué en une fraction de secondes. Le propriétaire des lieux a assisté, impuissant, à la scène alors qu’il venait voir ce chantier qui avait démarré le matin. “J’ai vu la structure métallique se coucher de plus en plus. Je me suis dit, c’est une entreprise, ils ont l’habitude. Et la structure est partie, elle est venue taper contre le bras de la grue. La grue est tombée. Et en tombant, ça a plié la cabine. Elle a été écrasée et a percuté en tombant la tête d’un ouvrier” explique Sébastien Carmatrant au micro de nos journalistes Norbert Evangelista et Hugues Perret.

L'accident mortel du travail s'est produit sur la commune de Villedieux dans le Jura. • © Hugues Perret - France Télévisions

Quatre ouvriers de l’entreprise Bresse montage services travaillaient sur ce chantier de construction. La société avait été reprise par le fils. C’est ce dernier qui se trouvait dans la grue. Il est décédé sous la violence du choc. Un autre homme est gravement blessé, avec un pronostic vital engagé. Il a été héliporté vers le CHU de Besançon.

Quatre ouvriers travaillaient sur le chantier où s'est produit l'accident. • © Hugues Perret - France Télévisions

Que s’est-il passé sur ce chantier pour qu’un accident du travail mortel se produise ?

Les gendarmes de Lons-Le-Saunier sont chargés de l’enquête et vont entendre les témoins du drame. Le matériel de chantier a été figé pour le bon déroulement de l’enquête. Ces ouvriers étaient chargés de construire un hangar métallique de 220 m2 pour abriter du fourrage. “A première vue tout était amarré. Qu’est-ce qui s’est passé ? Je ne sais pas” confie l’agriculteur. Le maire de la commune de Villedieux qui avait délivré le permis de construire est rapidement venu sur les lieux de l’accident mortel du travail. “C’est rarissime de voir une poutre tomber sur une cabine de grue. Je suis très touché par cette catastrophe et je pense à la famille de ces ouvriers” dit-il.

3,5 morts pour 100 000 travailleurs, la France en tête des accidents du travail mortels

Chaque jour des hommes et des femmes meurent sur leur lieu de travail. En 2019, la France était le pays où le nombre de morts d’accidents du travail était le plus élevé, avec 3,5 morts pour 100 000 travailleurs. Selon les chiffres de la Dares, en 2005, il y a eu 460 accidents du travail mortels, 560 en 2009 et enfin 790 en 2019.

En l’espace de 15 ans, il y a eu 300 accidents du travail mortels en plus. Le secteur de la construction fait partie des secteurs les plus touchés.