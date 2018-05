Procès du meurtre de Sophie Lionnet : ses parents réagissent au verdict

Procès Sophie Lionnet : ses parents réagissent au verdict



Peines connues fin juin

Le couple de Français qui employait Sophie Lionnet comme fille au pair à Londres a été reconu coupable jeudi du meurtre de la jeune femme . Dès leur retour en France ce vendredi 25 mai, les parents de Sophie Lionnet sontqui ont retracé l'horreur vécue par leur fille au Royaume-Uni."Le plus difficile, c'est déjà de les voir. Leurs témoignages complètement atroces et démoniaques", a confié Catherine Devallonné, la mère de Sophie Lionnet. "qu'ils restent toute leur vie en prison. C'est tout ce qu'ils méritent", a-t-elle ajouté.

Le procès a retracé en détail le calvaire subi par Sophie Lionnet, alors qu'elle était employée à Londres comme jeune fille au pair par un couple de Français. Ces derniers accusent la jeune fille de faits imaginaires et délirants. Elle a été menacée, harcelée et maltraitée. Une séance de torture lui coûtera la vie en septembre 2017.



Après s'être accusés l'un l'autre, Ouissem Medouni et Sabrina Kouider ont tous deux été reconnus coupables du meurtre. Les peines seront prononcées le 26 juin prochain.