Belfort : 200 salariés de General Electric bloquent le départ d'une turbine à gaz

La turbine à gaz longue d'une centaine de tonnes est bloquée depuis 7h45 ce matin. Elle devait quitter le site de Belfort pour les Philippines. Pour l'instant les salariés bloquent le départ du convoi dans le calme.



L'intersyndicale se mobilise car une réunion est prévue le 17 juin. Cette première réunion enclencherait le plan social et GE aurait alors quatre mois pour procéder aux licenciements sur son site de Belfort et Bourogne. "Ce ne sont pas de bonnes bases pour des discussions. On parle de recherches d'alternatives mais on n'attend pas le résultat de ces recherches pour lancer le plan", a déploré Alexis Sesmat, qui souligne que les syndicats veulent faire annuler la convocation de la réunion prévue le 17 juin.



"On a fait une AG (jeudi) où on a pris la température auprès des salariés et ils étaient prêts à durcir le ton", explique Alexis Sesmat, délégué syndical Sud Industrie.





Mercredi 5 juin, quelques jours après son déplacement à Belfort, Bruno Le Maire le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a demandé des "clarifications" au géant américain General Electric sur ses intentions à Belfort, assurant qu'il était "inacceptable" que l'activité des turbines à gaz soit "purement et simplement liquidée".



"Nous allons demander à GE de réduire son plan social et de clarifier ses intentions", a affirmé le ministre à l'Assemblée nationale.



"Est-ce qu'il s'agit de s'adapter à un marché de turbines à gaz qui est aujourd'hui moins porteur qu'il y a quelques années?", a-t-il déclaré, s'interrogeant sur les raisons économiques officiellement évoquées par GE pour justifier son plan de suppression d'emplois.



Les salariés de Belfort se mobilisent, ils ont lancé une pétition, et feront signer celle ci au festival de musique universitaire de Belfort ou 50.000 personnes sont attendues en ce long weekend de Pentecôte. Une appel des élus et intersyndicale est également lancé pour un grand rassemblement à Belfort le samedi 22 juin.







