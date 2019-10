General Electric Belfort : “On n'a pas plus le choix”, l'intersyndicale dépose plainte contre l'Etat

"On n'a pas plus le choix, on est obligés de le faire" explique Philippe Petitcolin délégué CFE-CGC de l'intersyndicale belfortaine.



Une plainte est en train d'être déposée au tribunal administratif de Paris par nos avocats pour non-respect de l'accord de 2014. Les avocats sont en train de scanner un à un cet après-midi les documents nécessaires à la plainte en ligne.



L'accord de 2014 prévoyait la création de 1.000 emplois en France par le groupe américain. Une promesse qui engageait GE et qui n'a jamais été tenue. Le groupe américain a dû payer une amende de 50 millions d'euros.



Cette plainte intervient alors que General Electric a annoncé au mois de mai 2019 la suppression de 1.050 emplois en France dont près de 800 sur le site historique de Belfort. Bruno Le Maire ministre de l'Économie qui s'était rendu sur le site belfortain le 3 juin a demandé au groupe américain de revoir son plan. La semaine dernière, GE a consenti à diminuer de 150 les suppressions de postes prévues au nombre de 792 à Belfort et Bourogne dans le Territoire de Belfort.



"Cela fait 5 semaines qu'on discute avec l'Etat et qu'on a rien obtenu" ajoute Philippe Petitcolin. "On était prêt à ne pas déposer cette plainte si l'Etat obtenait une réduction du plan, et une garantie sur la pérennité du site de Belfort avec un maintien des effectifs" ajoute le syndicaliste. "Réduire de 150 suppressions de postes ce n'est pas suffisant. Les mesures qu'on nous propose à savoir un plan de compétitivité, on n'en veut pas... On a réfléchi, il y d'autres solutions pour faire des économies, comme réduire les stock-options, les voitures de fonction... On peut demander des efforts aux plus gros salaires" estime le syndicaliste.

Une seconde plainte sera déposée contre GE

Ce mardi matin, près de 800 personnes se sont réuni sur le site de Belfort en assemblée générale. Il est possible que des actions de blocage de turbines soient décidées ces prochains jours. GE a jusqu'au 21 octobre pour boucler son plan de sauvegarde de l'emploi. "On est obligés de monter d'un cran dans le rapport de force en attaquant l'Etat" précise Philippe Petitcolin. "On veut mettre la pression sur l'Etat et le gouvernement" lance t-il. Le syndicaliste ajoute qu'une deuxième plainte devrait être déposée. Elle visera cette fois ci le groupe américain GE pour les mêmes raisons, le non respect de l'accord de 2014.