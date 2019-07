Quand l'ancienne directrice de General Electric reçoit la Légion d'honneur, en plein plan social à Belfort

Le premier Ministre Edouard Philippe s'exprime enfin vers les salariés de General Electric: Corinne de Bilbao récolte "la légion d'honneur" pour son oeuvre à General Electric !#CGT #GE #Industrie pic.twitter.com/dN0fZcI4Ad — CGT GE (@CgtGe) 15 juillet 2019

Corinne de Bilbao, ancienne directrice générale France de General Electric entre 2016 et 2019, figure dans la promotion du 14-Juillet de la Légion d’honneur au rang de chevalières. La récompense crée la polémique. en savoir plus ). Corinne de Bilbao était au contact des élus du Territoire de Belfort lors du rachat d'Alstom par General Electric.Du côté de la CGT General Electric, cette distinction ne passe pas. Le syndicat ironise via un communiqué de presse : "Elle est remerciée pour sa gestion royale des intérêts de GE en France."Corine de Bilbao a passé 28 ans chez General Electric. Elle a quitté la présidence du groupe américain en France en avril dernier, en pleine restructuration.La Légion d’honneur est la plus haute distinction française et l’une des plus connues au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité.