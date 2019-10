Suspicion d'agressions sexuelles dans des EHPAD de Franche-Comté : neuf cas supplémentaires découverts

Justice : un serial agresseur sexuel dans les EHPAD en Franche-Comté? Déjà inquiété pour 4 faits d'agressions sexuelles fin juin dans un EHPAD en #HauteSaone..9 autres faits lui seraient reprochés dans d'autres EHPAD de la #FrancheComte précise le @procureur70 @F3FrancheComte pic.twitter.com/71W8movvwE — Frédéric Buridant (@FredBuridant) October 3, 2019

De nouvelles informations ont été dévoilées par Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône, dans l'affaire d'agressions sexuelles sur personnes malades d'Alzheimer, dans un EHPAD situé à Héricourt. Il s'agirait d'attouchements et d'agressions sexuelles. L'homme est également soupçonné d'avoir forcé ses victimes à pratiquer des fellations lors des toilettes, ce qui est selon la loi du 5 août 2018 désormais considéré comme un viol.Les victimes, résidentes, sont toutes âgées de plus de 80 ans. L'une d'elle s'avère être un homme. Le suspect, interpellé en juin 2019 , est soupçonné d'avoir sévi dans d'autres établissements francs-comtois.Ils auraient été signalés par l'Agence Régionale de Santé, qui était vraissemblablement au courant des agissements de l'individu soupçonné.Quatre établissements sont concernés. Ils sont situés sur les communes de Valdoie, Belfort, Rougemont-le-Château et Désandans, commune située dans le Pays de Montbéliard.Emmanuel Dupic, procureur de la République, s'est dit surpris du fonctionnement de ses établissements, dont plusieurs ont licencié le soignant avant qu'il ne soit tout de même réembauché par la suite.Il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.