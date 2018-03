VIDEO. Cannabis au volant : le nouveau clip choc de la Sécurité Routière

© Sécurité Routière



J'ai fait une erreur

l'erreur de croire que je savais ce que je faisait

l'erreur de croire que fumer du cannabis et conduire

c'était sans danger

Cannabis au volant : le clip de la Sécurité Routière

1,4 millions de fumeurs de cannabis en France, et combien de conducteurs ?

Cannabis : les chiffres qui tuent En 2016, 752 personnes ont été tuées sur les routes (soit 22%) dans un accident avec stupéfiants.

Parmi les conducteurs âgés de 18 à 24 ans impliqués dans un accident mortel 20 % sont positifs à au moins un stupéfiant. Cette proportion monte à 22 % pour les 25-34 ans.

93 % des conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants dans les accidents mortels sont des hommes.

La moitié des conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a également un taux d’alcool illégal.

Le cocktail cannabis/alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel. Source : Sécurité Routière

Les chiffres sont là. Les morts aussi. Parmi les 3 477 personnes décédées sur les routes en 2016, il est estimé que 22% soit 752 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Cela représente près de 14% des accidents de la circulation.. Il faut également croiser cela avec le nombre assez élevé de consommateurs réguliers en France : 1,4 million, selon les chiffres de l’OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies). Ce chiffre tend à prouver que ce danger est tangible sur la route. L’usager qui prend le volant en ayant fumé, moins alerte, se met en danger et met également en danger la vie des autres, et ceux qui croiseraient sa route... » explique, président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA).Le spot sera diffusé à partir du 25 mars 2018 à la télévision, puis sur les grands écrans de cinéma à partir du 28 mars.En France, consommer, produire et posséder du cannabis est illégal. Le clip veut rappeler que fumer des substances illicites quand on conduit est un geste criminel. Quand il est sous l’emprise de cannabis, le conducteur n’a pas conscience de la diminution de ses capacités au volant : mauvaise évaluation des distances, perte de vigilance et de contrôle, diminution de la concentration... La conduite devient alors plus dangereuse. Le conducteur peut commettre des infractions (excès de vitesse, stop ou feu rouge grillé, défaut de ceinture…) ou pire, causer un accident.