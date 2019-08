VIDÉO. On a testé pour vous la trottinette électrique tout-terrain

Un succès qui surfe sur les VTT électriques

On a testé pour vous la trottinette électrique tout-terrain

France 3 Franche-Comté / Antoine Belhassen

Infos pratiques

Dans le garage de Mickaël, à Pelousey, dans le Doubs, quelques vélos avoisinent de drôles d'engins. Ils pourraient ressembler à des VTT si seulement ils avaient une selle et des pédales. Ces curiosités sont des trottinettes électriques tout-terrain. De larges roues, des freins avant et arrière, un guidon de vélo... Ces machines d'un nouveau genre permettent de parcourir sentiers et chemins de montagne à plus de 30 km/h !La maniabilité de la trottinette permet de se lancer à toute allure sur les pistes boisées. Mais c'est surtout la batterie qui fait le travail. Cachée dans le sac à dos du passager, elle s'approche des 5 kg. Elle s'oublie vite et permet de conduire pendant près de trois heures, en toute autonomie.Le moniteur, Mickaël, enchaîne les roues avant et les dérapages. Il y a deux ans, il a monté sa propre entreprise, Outdoor Activities, spécialisée dans les activités en pleine nature. Depuis octobre, il a racheté quelques trottinettes tout-terrain. Cinq au total. Face à leur succès, il hésite à en acheter davantage : "Ce n'est pas encore très connu. Les clients sont curieux, d'autant plus qu'il m'arrive de proposer des parcours en hiver, dans la neige, ou lors de sessions nocturnes."Selon le moniteur sportif, ces trottinettes électriques connaissent un grand succès depuis la démocratisation des vélos électriques tout-terrain et des trottinettes citadines en libre service. Entre les deux, se situent ces engins.Casque vissé sur la tête, les mains crispées sur le guidon, les débuts sont hésitants. Après quelques hectomètres, il faut pousser la machine jusqu'à son maximum pour saisir tout l'intérêt. Mais la sensation de vitesse peut se révéler périlleuse. Si elles offrent une sensation de plénitude, les trottinettes offrent moins de stabilité qu'un VTT. Les chutes peuvent vite arriver. Mieux vaut donc ne pas oublier ses protections !Munissez-vous de bonnes baskets et de lunettes de protectionContact :Outdoor ActivitiesMickaël Cattenoz06 89 68 14 96outdooractivities.fr