Brexit : l'accès aux eaux de Guernesey est “temporairement suspendu” pour les pêcheurs français

Des autorisations individuelles ?

"Un risque inconsidéré"

Communiqué de Presse 🗞 :



Interdiction de pêche pour les bateaux français dans les eaux territoriales de Guernesey ⤵️ pic.twitter.com/eliSZYnLJu — Sonia Krimi (@Sonia_Krimi) January 31, 2020

Les premiers effets du Brexit se font déjà sentir. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, les autorités de Guernesey ont pris la décision de suspendre l'accès aux eaux territoriales de Guernesey aux navires de pêche français.", rappelle le ministère français de l'Agriculture et de la Pêche dans un communiqué.127 navires bretons sont concernés par cette mesure, des fileyeurs pour la plupart. Ils ont dû rapidement enlever le matériel qu'ils avaient dans les eaux territoriales de Guernesey (en rouge sur la carte ci-dessous) pour respecter l'interdiction en vigueur depuis ce samedi 1er février.", selon le ministère qui indique que "".Les autorités de Guernesey se sont engagées à rendre "", affirme le ministère.Face à cette annonce, la députée de la Manche Sonia Krimi affirme que ". En ajoutant que cette suspension temporaire "". A la fois en Normandie et en Bretagne.Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche rappelle que "".Les pêcheurs de huit Etats membres de l'UE sont fortement dépendants des eaux britanniques. Ces dernières représentent 30% du chiffre d'affaires des pêcheurs français.Les habitants des îles anglo-normandes, dont fait partie Guernesey, sont des citoyens britanniques. Si elles n'appartiennent pas au Royaume-Uni, ces îles ont avec lui des liens étroits.