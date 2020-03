Coronavirus : les médecins libéraux tirent la sonnette d'alarme

On va se retrouver avec un deuxième choc, une sorte d'effet boomerang. Une deuxième crise sanitaire pour tous ces patients qui ne souffriront pas du Covid, mais de pathologies plus classiques qui seront devenues pour le coup aiguës, parce qu'on ne les a pas pris en charge.

Si les pédiatres arrêtent le calendrier de vaccination, vous aurez des épidémies au mois d'août ! Si on arrête de dépister tous les glaucomes pendant trois quatre mois, on va avoir une perte de chance pour la vue de nos concitoyens... Il est hors de question que la médecine privée ne prenne plus en charge la population qui n'est pas Covid ; c'est dangereux pour tout le monde !

"Donnez-nous de quoi nous protéger !"

Depuis quelques semaines déjà, le monde libéral active ses réseaux pour se procurer des protections. Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques,..."C'est le système D, ce n'est pas sérieux ! On monte au front, mais nous ne sommes pas épaulés" confie, fatigué, un médecin de ville. "Le problème, c'est que pour l'instant, tout est bloqué à la douane et réquisitionné par l'État" complète Ivane Audo.

"Aujourd'hui, on donne la priorité aux hospitaliers, ce qui est légitime car ils sont en contact avec des patients relativement lourds, précise le docteur Nikan Mohtadi. Mais pour les libéraux, la prise en charge est pour le moins "épique" regrette le Quimpérois.

"Le manque de matériel de protection, nous pose problème. On sait que ce coronavirus est très contagieux, on nous dit "faites attention", et en même temps, on ne peut pas rester à rien faire : nous sommes en plein paradoxe ! déplore le président régional de l'URPS MLB. On veut y aller, on veut faire notre boulot, mais donnez-nous de quoi nous protéger !"

Dans son dernier communiqué, l'URPS Médecins Libéraux de Bretagne finit en menaçant : "L’épidémie n’est pas encore à son pic chez nous en Bretagne. Mais dans les prochains jours, si tous les soignants n’ont pas les protections nécessaires à ce type de prise en charge, nous les engageons, et en informons l’Etat, à se mettre en retrait et à renvoyer les patients vers les hôpitaux, au risque d’une saturation." Une menace à contre-cœur, dans l'espoir d'être enfin entendus.