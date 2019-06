Dinan : un violent incendie détruit l'un des bâtiments les plus anciens de la ville

Réveillés par une odeur très forte

Une perte pour le patrimoine dinanais

Une perte considérable pour le patrimoine de la @villededinan. Les sapeurs pompiers ont été formidables. pic.twitter.com/HfyvOiopn4 — Didier Lechien (@Didier_Lechien) June 23, 2019

Un violent incendie s'est déclaré à Dinan dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin. Les pompiers ont été appelés à 4 h du matin à la suite d'un feu dans un bâtiment du centre-ville, 3 place des Merciers. La bâtisse constituée de bois abritait notamment le restaurant"Chez la mère Pourcel". Au moment où les secours sont arrivés, elle était totalement embrasée et a fini par s'effondrer.Trois personnes ont été placées en sécurité et un pompier a été légèrement blessé pendant les opérations. 70 auront été mobilisés, pour éviter toute propagation. L'incendie a fini par être maîtriser vers 7 h du matin."On habite à 300 mètres" explique Marc un habitant de Dinan depuis 34 ans. "On a été réveillé par une odeur très forte et au début on pensait que c'était chez nous. Puis on a vu deux très grandes colonnes de fumée rouge, l'une proche, l'autre plus loin. Je suis allé sur place. Des riverains lançaient l'alerte et disaient aux gens de sortir." Marc ajoute qu'il n'a pas pu s'empêcher de penser à l'important incendie de 2017 qui avait aussi touché le centre historique.Le bâtiment emblématique venait juste d'être daté. La ville de Dinan en était la propriétaire et envisageait des travaux. En mars dernier, une étude sur les poutres et les charpentes menée des experts en dendochronologie (une méthode scientifique pour dater le bois grâce à ses anneaux de croissance) avait estimé que ce bois remonterait à 1458.Le maire Didier Lechien évoque "une perte considérable pour le patrimoine de Dinan".