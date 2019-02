Calanhel : la mairie et la maison du maire taguées de propos insultants

La maison taguée du maire de Calanhel (Côtes d'Armor) / © C. Jobic

"Ça va beaucoup trop loin"

"Je suis un peu inquiet. Le mot 'collabo' a un sens très grave. Ça va beaucoup trop loin ... de s'en prendre jusqu’à mon domicile. C'est quoi la prochaine étape?" interroge l'édile.

Des réserves émises sur le RIC

Deux plaintes déposées

Ce sont les inscriptions peintes en blanc que l'on pouvait lire ce dimanche matin sur le pignon de la mairie de Calanhel, village de 230 habitants au sud-ouest de Guingamp dans les Côtes d'Armor.Et voici les tags diffamatoires peints en blanc également sur la facade en pierre de la maison du maire, Cyril Jobic, située à quelques dizaines de mètres de la mairie."Ces tags ont été fait entre 4h et 5h du matin" nous précise Cyril Jobic. "Quelqu'un m'a dit que ces inscriptions n'y étaient pas quand elle est passé à 4h et c'est mon livreur de journaux qui me les a signalés à 5h du matin".confie le maire. "Surtout que je suis plutôt apprécié sur la commune" ajoute-t-il."Je ne vois pas du tout qui a pu faire ces tags" explique Cyril Jobic. "J'ai bien été ce mercredi 6 février, avec une vingtaine de jeunes maires venus de toute la France, à Paris, invité par Sébastien Le Cornu, ministre des collectivités territoriales et qui est en charge du Grand Débat national mais"Est-ce que cela a à voir avec les réserves et les craintes que j'ai émises sur le RIC, le Référundum d'initiative citoyenne?" s'interroge le maire. ". Des craintes que l'élu avait déjà exposé dans une réunion du Grand Débat à Callac plusieurs jours auparavant.Des gendarmes qui sont venus ce dimanche matin constater les tags et qui ont ouvert une enquête. Les inscriptions ont été effacées dès leur départ.Et le maire de nous préciser que, là-même où en fin de semaine, la maison du Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), a été la cible d'une tentative d’incendie.