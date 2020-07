Trois cas de Covid-19 dans un centre de loisirs à Plérin : le maire ferme la structure et organise un dépistage

Fermeture du centre de loisirs et organisation d'un dépistage

Les faits remontent au jeudi 9 juillet, explique Ronan Kerdraon, le maire de Plérin. Trois enfants inscrits au centre de loisirs La Citadelle présentent alors des symptômes : maux de tête, mal à la gorge. "La directrice les a isolés et leur a fait porter un masque en attendant que leurs parents viennent les chercher. On leur a ensuite dit de les garder à la maison, le temps de voir un médecin. Leur retour n'était pas possible tant qu'on en savait pas plus."Lundi 13 juillet, les résultats des analyses tombent. Ils sont positifs.Entre temps, Ronan Kerdraon a, comme prévu, pris contact avec l'Agence régional de santé (ARS) pour communiquer les informations nécessaires à un dépistage plus élargi compte tenu de la situation. L'ARS préconise le confinement du groupe de CE1, de deux animateurs ainsi que de leurs familles. Elle précise que la CPAM doit prendre contact avec elles directement.Sauf que ces dernières n'auraient jamais été appelées. "Elles n'ont pas eu de retour hier le 14 juillet, ni aujourd'hui. Les familles appellent la mairie pour nous demander des renseignements." Ronan Kerdraon ne cache pas son exaspération et dénonce un manque de réactivité de la part de la CPAM.Le maire a depuis décidé de fermer le centre de loisirs en entier, lequel n'accueille plus d'enfants depuis mardi."J'ai pris sur moi pour qu'ils puissent tester les familles concernées. Ce sont les agents de la ville qui ont appelé les gens pour fixer les rendez-vous." Une centaine de personnes pourraient être prélevées, dont les animateurs du centre de loisirs.Ce dépistage aura lieu ce jeudi 16 juillet, entre 9 h et 13 h, au laboratoire Cerballiance 3, rue Paul-Bert, à Plérin.