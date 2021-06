ENQUETE. Pollution de l'air. La Bretagne, malade de l'ammoniac

Combien de maladies et de décès liés à l'ammoniac en Bretagne ? Ce gaz, issu à 95 % de l'activité agricole, figure parmi les responsables d'une pollution de l'air aux particules fines. Ces dernières favorisent cancers et maladies cardio-vasculaires. La Bretagne en est la première région émettrice de France.

Malgré l’enjeu sanitaire, les outils de surveillance sont restés sous-développés, faute de financements publics : c’est seulement depuis décembre 2020 qu’un appareil breton observe constamment ce polluant dans l’air.

Une enquête de l'association de journalistes Splann ! Splann ! est une organisation non-gouvernementale d’enquêtes journalistiques en Bretagne, financées par des dons de particuliers. Splann ! produit ses enquêtes en français et en breton.

Au sujet de la pollution de l’air, la Bretagne remporte un triste trophée. Elle ne couvre que 5 % de l’hexagone, et la voilà classée par Air Breizh première région émettrice d’ammoniac du pays. Ce gaz, le NH3, qui inquiète médecins, associations environnementales et la profession agricole elle-même. Depuis sept ans, des satellites européens observent ce polluant en temps réel : en mars-avril particulièrement, saison d'épandages de lisiers et d'engrais, la région vire au rouge.



Dans une étude américaine, publiée le 10 mai 2021 dans les Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis (PNAS), quatorze chercheurs attribuent à l’activité agricole intensive le décès de 17 900 personnes par an aux États-Unis, dont 69 %, liés à l’ammoniac. Cette recherche est la première à imputer directement des décès causés par la pollution de l’air à la production et la consommation de viande. "Les conséquences sanitaires et environnementales de nourrir une population mondiale en augmentation constante sont de plus en plus manifestes", commentent les auteurs.



Des milliers de morts liés à l’ammoniac



L’écho d’une telle recherche résonne en Bretagne. Ses 6 % de surface agricole utile nationale (SAU), concentrent à eux seuls 58 % du cheptel et de la production porcine française, majoritairement dans le Finistère et les Côtes d’Armor. Un poulet sur trois vient de Bretagne, et la région possède 21 % des élevages laitiers. Or, selon l'Institut national de la recherche agronomique (Inrae), 95 % des émissions d’ammoniac sont d’origine agricole, dont 80 % issues de l’élevage. En Bretagne, cette part monte à 99 %.

Une part importante des particules fines PM 2,5 sont en effet composées de nitrate d'ammonium (NH4NO3), formé par la combinaison de ce fameux NH3, émis majoritairement par les activités agricoles, et de l'acide nitrique HN03, produit de la réaction des émissions du trafic routier.

"Il n’y plus aucun doute scientifique : l’ammoniac est à la source importante de particules très fines, les PM 2.5, elles-mêmes à l’origine d’une importante mortalité prématurée, pas tant liée aux maladies respiratoires qu’aux maladies cardio-vasculaires", martèle Jean-François Deleume, docteur en médecine, membre d’Eau et rivières de Bretagne.

Un rapport du prestigieux institut allemand Max Planck, publié en mars 2019, semble aller dans le sens de Jean-François Deleume : la pollution de l'air aux particules fines provoquerait selon les chercheurs des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers, causant 67 000 morts prématurées dans l’hexagone. 19 000 de plus que les estimations de Santé Publique France établies en 2016. Quelle est la responsabilité réelle de l’ammoniac dans ces décès en Bretagne ?



Un sujet « passé sous silence », en Bretagne



Dès 2006, le porte-parole d’Eau et rivières de Bretagne, Jean-François Piquot, rédige un rapport sur l'ammoniac, recensant les données du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa) : la Bretagne concentre 19 % des émissions nationales de ce gaz de formule NH3. Huit ans plus tard, Jean-François Deleume, qui siège au comité de pilotage du programme régional santé-environnement (PRSE) écrit à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne (Dreal). "La Bretagne est la seule région française gravement polluée à l’ammoniac", insiste le médecin, en envoyant les photos du satellite européen IASI, montrant la région en rouge.



Jointe au courrier, une étude du CHU de Rennes et de la sécurité sociale agricole (MSA), présente les polluants agricoles comme étant à l'origine des insuffisances respiratoires chroniques d’éleveurs laitiers bretons. "Le PRSE note plus d’asthme dans le Finistère Nord, siège de la plus grande pollution à l’ammoniac. Les particules fines et gaz toxiques sont évoquées comme cause", précise encore Jean-François Deleume. Le Finistère Nord, c'est aussi là où résident les plus grands émetteurs d'ammoniac (voir notre carte interactive). Bien que la corrélation ne soit pas établie, la zone est de même surreprésentée sur les cartes de l’Observatoire régional de Bretagne (ORS) concernant le recours à un traitement antiasthmatique régulier en 2017, et la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et des poumons en 2005-2014.



"Suite au courrier, la préfecture nous a appelés un dimanche en nous demandant : mais où est-ce que vous avez eu ces chiffres ? L’État ne fait pas l’effort de recherches des données. Le sujet était passé sous silence", se rappelle Marie-Pascale Deleume, agronome et également membre d’Eaux et rivières de Bretagne.

CARTE. La Bretagne est la première région émettrice d'ammoniac en France.

Chaque cercle correspond aux émissions déclarées en 2019 par les exploitations agricoles et les usines soumises à la directive relative aux émissions industrielles (IED).

Pour les exploitations agricoles (95 %), seuls les porcheries de plus de 2 000 têtes et les poulaillers de plus de 40 000 emplacements sont concernés, pas les élevages bovins.

Les données sont donc partielles, certaines émissions n'apparaissent pas sur notre carte : celles des exploitations moins grandes et celles qui rejettent moins de 10 tonnes d'ammoniac par an (le seuil déclaratif).

Et, comme le montre notre enquête, certains industriels ne respectent pas leur obligation de déclaration. Les émissions sont aussi présentées à l'échelle des intercommunalités.

Ici, les données proviennent du recensement agricole et comprennent les émissions dues aux engrais organiques (lisier, fumier) et minéraux (ammonitrate). La moyenne des données du système de surveillance atmosphérique Copernicus du 15 mars au 15 avril 2020 révèle les zones où la concentration de l'ammoniac dans l'air était la plus forte.

Cette période correspond à un pic de pollution attribué aux épandages qui avait nécessité le déclenchement d'une alerte aux particules fines, en plein confinement.



La surveillance bretonne de la qualité de l’air : la plus pauvre de France



Le ministère de la Transition écologique et solidaire a confié l’étude de la pollution atmosphérique à des associations de surveillance de la qualité de l'air (ASQUAA). En Bretagne, la mission incombe à Air Breizh. En décembre 2020, elle a installé un appareil de mesure en continu de l'ammoniac, à Merléac, dans les Côtes-d'Armor. Un deuxième est en projet, pour 2021. Un progrès, puisque l'association n’avait jamais obtenu de financements auparavant pour mesurer ce gaz. Pour la simple raison qu’il n’est pas, en France, considéré comme un polluant à réglementer dans l’air ambiant. Contrairement par exemple, aux oxydes d’azote, à l’ozone, ou encore aux métaux lourds.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Ammoniac : Air Breizh lance des mesures pérennes



Air Breizh s’intéresse toutefois au suspect dès 2002, avec une campagne de mesures expérimentales dans la région de Lamballe où les "densités des cheptels sont les plus élevées du département [des Côtes d’Armor]". Son rapport indique des données jusqu’à huit fois supérieures à celles mesurées aux abords de Rennes. Air Breizh identifie donc certains sites, notamment la commune de Maroué, comme zones à forte émission, en se référant aux critères d’une étude statistique réalisée, quant à elle, durant cinq ans aux Pays-Bas, dès la fin des années 1990.

En dépit de ce constat, s’ensuivront dix-sept années de no man’s land pour la surveillance de l’ammoniac : Air Breizh ne fait plus de mesures en zone rurale jusqu’en 2019. "Tout simplement par manque de moyens, se défend Gaël Lefeuvre, directeur d’Air Breizh. Un analyseur d’ammoniac neuf vaut 60 000 €. Si on n’a pas de subventions d’investissements en amont des campagnes, on est incapables de financer sur fonds propres ces équipements."

Ironie du sort, malgré l’ampleur de sa tâche, elle est, comme le déplore son directeur "l’association de surveillance sur la qualité de l’air la plus pauvre de France métropolitaine", avec un budget annuel de 1,5 million d’euros. Son financement provient d’une taxe prélevée sur les industriels : la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Or, la Bretagne est bien moins dotée en industries qu’en exploitations agricoles. Secteur, qui, tout en étant le principal émetteur de pollution atmosphérique, ne paye pas cette taxe.



Des données partielles, des inventaires biaisés



De 2008 à 2016, les émissions d'ammoniac ont augmenté de 3 %, Selon les estimations d'Air Breizh, les emisssions d'ammoniac ont augmenté de 3% entre 2008 ett 2016, et de 1 % de 2016 à 2018.

La Bretagne contribue à 17 % des émissions nationales. L’association indique aussi que 42 % des particules fines PM 10, et 17 % des particules très fines PM 2.5 proviennent de l’activité agricole.

Ces chiffres, obtenus sur la base du recensement des exploitations, restent sous-évalués puisqu’ils tiennent compte, entre autre, des déclarations des élevages et des industries classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Or, seuls les élevages dépassant les seuils dits IED (Industrial émissions directive) doivent déclarer leurs rejets d’ammoniac, et ce, à partir de dix tonnes.

C'est-à-dire les élevages les plus intensifs : au-delà de 40 000 emplacements pour la volaille, 2 000 emplacements pour les porcs et 750 emplacements pour les truies. Des seuils fortement relevés pour les élevages porcins, suite au lobbying de la FNSEA puisqu’en 2013, ils étaient de 450 porcs. "Pour que nos inventaires d’émissions soient le plus précis, il faudrait que les déclarations se fassent dès la première tonne émise", précise Gaël Lefeuvre.



Les élevages bovins sont quant à eux dispensés de déclarer leurs émissions. 278 dépassent pourtant en Bretagne les 400 têtes et 724 possèdent entre 151 vaches et 400 vaches (base de données des ICPE, Géorisques). Le biais est donc de taille puisque de tels effectifs ne rendent pas le pâturage aisé : les vaches passent du temps en bâtiment. Et justement, la chambre d’agriculture de Bretagne estime en 2016 que 22 % de l’ammoniac est émis en Bretagne durant la stabulation des vaches. Soit la deuxième source d’émission derrière l’épandage d’effluents (23 %). Suivent l’élevage de porcs (21 %) et de volailles (19 %). A l’échelle nationale, le Citepa indique qu’en 2018, 24 % des émissions étaient également dues à l’élevage bovin, 27 % aux engrais.

Une enquête de l'association de journalistes Splann ! Splann ! est une organisation non-gouvernementale d’enquêtes journalistiques en Bretagne, financées par des dons de particuliers. Splann ! produit ses enquêtes en français et en breton.



La France épinglée par Bruxelles



"Il faut bien comprendre que, sur la surveillance environnementale, personne ne fait des efforts sans réglementation", insiste Gaël Lefeuvre. L’Union européenne a en effet imposé en 2016 une directive pour réduire les émissions d’ammoniac et des particules fines d’origine agricole à l’échelle du continent. A ce titre, la France devait les réduire de 13 % d’ici à 2030... ce qui semble mal engagé en Bretagne (voir le deuxième volet, Les industriels et collectivités roulent plein gaz pour l'ammoniac).



En mai 2020, la Commission européenne fait le point dans un premier rapport. Bruxelles est claire : au vu de ses projections, les engagements de la France ne seront pas tenus. Depuis 2006, les émissions de NH3 au niveau national sont en effet très stables. Elles augmentent même entre 2013 et 2016, puis diminuent de seulement 1,8 % jusqu’en 2019 (rapport Citepa 2020), alors qu'elles augmentent au contraire en Bretagne.

"La prise de conscience en France a été particulièrement tardive et peu de mesures contraignantes sont actuellement mises en œuvre , notait encore, deux mois plus tard, la commission des finances du Sénat dans le chapitre ammoniac de son rapport sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air.



"La carence de recherches académiques ne justifie pas le manque de régulations politiques actuelles", préviennent Emmanuelle Lavaine, Philippe Majerus et Nicolas Treich dans un article publié en novembre 2020 dans la Review of agricultural, food and environmental studies de l'Inrae. [...] L’incertitude scientifique, liée à des difficultés méthodologiques et des recherches partielles, doit justifier d’une action, et non d’une inaction publique, selon le principe de précaution."



Les éleveurs, aux premières loges de la pollution



La profession agricole, de son côté, est bien consciente de l’enjeu sanitaire : les éleveurs sont les premiers exposés. Selon l’Inrae, "des études épidémiologiques ont mis en évidence des corrélations entre le taux de contamination de l’air et la fréquence des pneumopathies chez les travailleurs. Les bronchites chroniques, l’asthme, la fibrose pulmonaire, les affections des voies aériennes supérieures constituent la majorité des maladies respiratoires professionnelles des éleveurs".



En 2015, un projet baptisé Air Eleveur voit le jour, porté par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Une étude observe l’exposition des éleveurs à l’ammoniac, aux poussières et aux produits chimiques dans 40 élevages porcins et de volailles. Des valeurs limites d'exposition professionnelle, indicatives, sont dépassées durant certaines tâches comme le soin aux animaux, avec une réduction de la capacité respiratoire. Une plaquette de sensibilisation est alors envoyée à tous les éleveurs de la région. Une formation leur est proposée et cinq vidéos sont en ligne depuis mi-2018.



En 2018 toujours, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) établit une première norme (indicative, non contraignante) française pour le risque d'une exposition chronique, de 500 µg/m³. Seuls les effets respiratoires sont retenus, puisque « le potentiel cancérogène de l'ammoniac par inhalation n'a pas été évalué chez l’Homme et l’animal » précise l’Anses. Cette norme semble toutefois ne pas faire consensus dans le monde scientifique : elle est cinq fois moins exigeante que celle retenue par plusieurs États américains. En 2002, lorsqu’Air Breizh menait ses premières mesures à Lamballe, l’association avait en effet pris comme référence une limite de 100 µg/m³ de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA).



L’Ademe a également établi en 2019 un guide national des bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions de NH3 et de particules. Ajuster l’alimentation des animaux, adapter la gestion des fumiers et des lisiers, réguler la ventilation des bâtiments, couvrir les fosses à lisier, choisir les engrais les moins émissifs et augmenter le temps passé au pâturage par les bovins, etc. "Mais le retour à l'herbe n'est pas suffisamment mis en avant", regrette Estelle Le Guern. La chargée de mission à Eau et rivières de Bretagne préférerait que les autorités dessinent "la réorientation de l'agriculture vers des systèmes réellement moins émissifs". La marche est haute car 95 % des porcs français sont en permanence en bâtiment, sur un sol en caillebotis, sans paille. Un levier clef, autrement dit, serait de diminuer la densité des cheptels.



Le 31 mars 2021, le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation annonce un plan d’actions visant à supprimer l’utilisation des matériels d'épandage les plus émissifs en 2025. Il est adopté deux ans après l’échéance fixée par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa). Un retard parmi d'autres en termes de régulation, attribué à trois facteurs principaux, selon les chercheurs Emmanuelle Lavaine, Philippe Majerus et Nicolas Treich : le désavantage compétitif que peuvent représenter des mesures contraignantes, le risque d'iniquité pour les éleveurs aux faibles revenus, mais aussi le poids politique de la profession.

Une enquête du collectif de journalistes Splann ! Splann ! est une organisation non-gouvernementale d’enquêtes journalistiques en Bretagne, financées par des dons de particuliers. Splann ! produit ses enquêtes en français et en breton.



Sursis prolongé pour les producteurs d’engrais azotés



Cette inertie se confirme lors des débats autour de la création d'une redevance sur la production d'engrais azotés. La proposition formulée par la Convention citoyenne sur le climat est d'abord rejetée par le gouvernement lors de l'examen de la loi de finances, à l'automne 2020. Les services du ministre de l'Agriculture, dont le directeur de cabinet est un ancien cadre du groupe Roullier, producteur d’engrais, (lire notre volet 3 Les engrais azotés polluent l'air des Malouins), justifient cette décision par "un risque élevé de perte de compétitivité [...] et un faible rendement en termes de bénéfices environnementaux". La France représentant, il est vrai, le premier marché européen pour les engrais azotés. Des engrais dont les émissions d’ammoniac ont augmenté en France de 7 % entre 2006 et 2018 selon le Citepa.



La mesure revient par l'entremise du projet de loi « Climat et résilience », présentée par l'exécutif, mais dans une version affaiblie. Son application est reportée à 2024, "délai manifestement incompatible" avec le rythme attendu d’une action contre le changement climatique, rétorque le Haut conseil pour le climat (HCC).

Le 4 mai, l'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi : la redevance est seulement « envisagée » si les émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac n'ont pas diminué sur deux ans consécutifs.

La nécessité d’un tel outil fiscal fait pourtant consensus, et depuis bien longtemps. La direction générale du Trésor public a rendu publique cette recommandation en février 2020 et le Conseil économique social et environnemental la préconisait déjà en 2013. Quant à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle portait une telle proposition dès 1986...



Un bilan provisoire du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa) pour la période 2017-2021 passe en revue les actions agricoles entreprises en France. Selon ce document que nous nous sommes procurés, seule une minorité de mesures ont été pleinement réalisées. Si des fiches de bonnes conduites ont bien été produites, le développement de matériels d'épandages moins émissifs demeure, par exemple, au stade expérimental. Une politique d'autant plus insuffisante que la réduction de la consommation de viande préconisée par l'étude publiée dans les Actes de l'Académie des sciences des États-Unis n'est jamais questionnée. La concentration de cheptels peut donc se poursuivre, avec la complaisance des pouvoirs publics.

L’ammoniac, allié numéro 1 de l’agroindustrie

Loin de nous être étranger, l’ammoniac n’est pas un simple élément de jargon scientifique. Naturellement présent dans notre corps, il se dégage dans l’environnement sous forme gazeuse. Le dit NH3 se libère ainsi par la décomposition dans le sol de matières organiques, produites par les végétaux et les animaux. Leurs déjections constituent la plus grande part du gaz dans l’air. Mais, depuis un siècle, l’ammoniac est, aussi, un produit industriel.

En 1909, la première tonne d’ammoniac de synthèse est créée dans le but de concevoir des explosifs, mais aussi d'industrialiser l’agriculture paysanne. Ce NH3, précieux fertilisant pour les cultures, promet de hauts rendements. Jusqu’à l’overdose. Un siècle plus tard, 130 millions de tonnes d’azote sont ainsi vendues dans le monde sous forme d’engrais minéraux. Dispersés sur les cultures, ils dégagent de l’ammoniac dans l’air, comme lors de l’épandage de lisiers (déjections du bétail utilisées comme fertilisants). L'ammoniac forme ensuite des particules très fines capables de passer la barrière pulmonaire pour atteindre la circulation sanguine.

Elles sont identifiées comme la cause de 48 000 décès prématurés en France, selon Santé publique France. Le Sénat, en 2015, en évaluait le coût à 100 milliards d’euros. Des angles morts dans la littérature scientifique et les outils de mesure laissent toutefois penser que ces chiffres sont sous-évalués.