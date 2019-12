Blocus des dépôts pétroliers: des stations-service réquisitionnées mais “pas de pénurie” pour la préfecture du Finistère

Liste des stations-services réquisitionnées ci-dessous.

Liste des stations-services réquisitionnées dans le département du Finistère Arrondissement de Quimper :

- station-service Total, avenue de la Libération à Quimper,

- station-service Total, boulevard des Flandres-Dunkerque à Quimper,

- station-service Total, roue de Tregunc à Concarneau. Arrondissement de Brest :

- station-service Total, angle boulevard de l'Europe et avenue Le Gorgeu à Brest,

- station-service Total, rue Alsace-Lorraine, ZA Kerlouis à Lannilis,

- station-service Intermarché à Plouguerneau. Arrondissement de Morlaix :

- station-service Total Prat Al Lan à Plouigneau,

- garage Renault, route de Morlaix à Pleyber-Christ. Arrondissement de Châteaulin :

- station-service Total, route de Châteaulin à Crozon,

- station-service Total, rue d’Ys à Cast,

- station-service Total, route de Quimper à Châteauneuf du Faou.



Dans un communiqué publié ce dimanche en début d’après-midi, le préfet du Finistère annonce prendre "un arrêté réquisitionnant plusieurs stations-service du département". L'objectif est de permettre aux, "de disposer d’un accès réservé et de garantir la continuité du service".dans les grandes agglomérations du département.Le préfet du Finistère "appelle les automobilistes à respecter ces dispositions, qui visent à satisfaire les besoins les plus urgents".Une mesure qui peut surprendre, non pas à la vue des files de voitures aux pompes dans les agglomérations du Finistère et des départements bretons , mais plutôt vis-à-vis du discours tenu par le directeur de cabinet de la préfecture du Finistère quelques heures plus tôt.Contacté peu avant midi,Et d'expliquer que. Tout en ajoutant que de même, "les stocks des stations des deux grands noms de la grande distribution les plus implantés dans le département, que sont Leclerc et Carrefour, sont également élevés".Pour le représentant de l'État, l'absence de carburant affichée à certaines pompes serait la conséquence de la ruée des automobilistes,. Pour lui, le phénomène serait le même dans les autres départements bretons, qui ne subiraient pas de manque de carburant."S'il y avait un risque de pénurie, on aurait pris des mesures de rationnement, ce qui n'est pas le cas. Pour autant, le préfet est attentif à la situation" expliquait-il.Aurélien Adam convenait également que de nombreuses stations étaient à sec ou fermées dans les agglomérations, même si certaines l'étaient selon lui, sur décision des propriétaires "afin d'éviter des files d'attente démesurées qui pouvaient présenter un risque potentiel de trouble à l'ordre public". De même, "la préfecture n'a donné aucune consigne de restrictions (plein limité à 30€ par passage par exemple) aux stations. Les seules mesures de ce type constatées le sont à l'initiative des gérants".Avec la réquisition de stations-service pour les services prioritaires, il semblerait que la préfecture du Finistère ait décidé de prendre ses précautions. "À chaque heure suffit sa peine" nous avait bien dit le directeur de cabinet à l'issue de l'entretien.Alors que les accès aux dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche , près de Rennes, Brest et Lorient sont toujours bloqués ce dimanche par les professionnels du BTP, le ministère de l'Economie a proposé de les recevoir lundi matin. Mais la rencontre reste incertaine, certains bloqueurs exigeant de voir le Premier ministre. "Nous, ce qu'on veut, c'est Edouard Philippe, c'est lui le grand chef", a jugé Norbert Guillou, bloqueur à Lorient. "Pour le moment, on n'a pas encore pris de décision."