Landivisiau : des tags aux messages insultants retrouvés sur les murs de la gendarmerie

ACAB (all cops are bastards) un tag retrouvé sur la gendarmerie de Landivisiau / © I. Frohberg - France 3 Bretagne

Les agents des services municipaux procèdent au nettoyage des tags sur les murs de la gendarmerie de Landivisiau / © I. Frohberg - France 3 Bretagne



Un contexte tendu

Des tags aux messages explicites ont été retrouvés ce dimanche matin sur les murs de la gendarmerie de Landivisiau rapporte le Télégramme . On peut y lire "suicidez vous", "flics à moitié, "flics suicidés à moitié pardonnés" ou encore "ACAB (all cops are bastards, qui signifie "tous les policiers sont des salauds") Laurence Claisse, la maire de la commune a été prévenue en début de matinée, vers 9 h. Elle s'est rendue sur place et ne cache pas sa colère. Jointe par téléphone elle se dit "scandalisée".Elle ajoute que des habitants sont passés devant en même temps et tout comme elle n'ont pas caché leur écoeurement.Selon nos confrères du Télégramme, des techniciens d'investigation criminelle se seraient rendus sur place.Les services techniques municipaux ont entrepris le nettoyage dès le matin. Il doit se poursuivre dans l'après-midi.Ces messages interviennent dans un contexte tendu alors que la dernière manifestation des Gilets jaunes a Paris a vu les insultes fuser à l'encontre des policiers. Les termes "suicidez-vous" ont été scandés face aux forces de l'ordre . Une situation mal vécue par les premiers concernés qui estiment qu'on ne joue pas avec la mort. Depuis le début de l'année, la police a connu 28 suicides.Le 12 avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a annoncé la création d'une "cellule alerte prévention suicide" pour la police nationale. Il indiquait que ces suicides n'étaient pas une "fatalité" et il avait promis de mettre les "bouchées doubles" pour lutter contre ces situations.