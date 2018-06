Inondations : pourquoi la ville de Morlaix est-elle encore touchée ?

Entre 60 et 80 mm en une heure

Une cuvette, entre Trégor et Léon

Morlaix se situe à la confluence du Jarlot et du Queffleuth dans une vallée très encaissée / © Syndicat mixte pour la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix

Des crues jusqu'à 1,67 mètre !

Février 1974 : jusqu'à 1,67 m dans les rues de Morlaix

La crue de 1974 a marqué les mémoires avec des hauteurs d’eau atteignant près de deux mètres, place des Otages, notamment. - France 3 Bretagne / INA

Goulot d'étranglement

Le programme du Syndicat Mixte du Trégor intègre six modes d’action combinés pour réduire le risque d’inondation. / © Syndicat mixte pour la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix

Dimanche soir, la ville de Morlaix a une nouvelle fois été victime d'importantes inondations :témoigne Agnès Le Brun, maire de Morlaix (Finistère) constatant avec impuissance les dégâts causés par l'orage.complète Martin Lesage, directeur de cabinet du préfet, à l'AFP.Le syndicat mixte de la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix insiste sur le côté exceptionnel de cet épisode :explique Clément Le Saux, en charge des programmes d'action et prévention au sein de ce syndicat.C'est que la rivière de Morlaix, appellée "le Dosenn" en breton, a tendance à cumuler ! C'est le résultat de la confluence de deux cours d'eau : le Jarlot et le Queffleuth., nous explique Mélanie Bardeau, directrice régionale du service géologique régional BRGM Bretagne Construite dans une vallée encaissée, la ville de Morlaix est donc habituée aux crues. Une cuvette dont le sol ne facilite pas l'infiltration de l'eau.continue Mélanie Bardeau du BRGM Bretagne La crue de 1974 a marqué les mémoires avec des hauteurs d’eau atteignant près de deux mètres, place des Otages, notamment. Suite à cette inondation, les travaux d’élargissement des galeries ont permis d’améliorer les conditions d’écoulement, sans supprimer complètement le risque d’inondation.Reportage, lancé par Léon Zitrone, le 15 février 1974 :Plus près de nous, durant l'hiver 2013 par exemple , alors que la tempête Dirk s'abattait sur la Bretagne, les villes de Quimperlé et Morlaix avaient les pieds dans l'eau : jusqu'à 1,40 mètre dans la basse ville morlaisienne. Une inondation soudaine et virulente qui avait ébranlé habitants et commerçants à la veille de Noël.Voir le reportage signé Jean-Pierre Lyvinec et Christian Polet, le 24 décembre 2013 :Séparant le Trégor (sur la rive droite) du Léon (sur la rive gauche) la rivière de Morlaix présente une autre particularité : elle est en partie souterraine. Alors qu'elle est à peine constituée, la rivière passe en effet sous terre au niveau de l'Hôtel de ville. Un aménagement qui remonte au XVIIIème., et juqu'au XIXème siècle, un bassin à flot et des galeries souterraines sont construites dans le port et le centre-ville de Morlaix pour aménager des parkings dans le centre alors que le commerce s'y développait.À ce contexte géographique et géologique, s'ajoute une dernière spécificité hydrogéologique : la proximité de la mer !explique Mélanie Bardeau du BRGM Bretagne. Ce lundi 4 juin, alors que nouvelles précipitations sont annoncées, la marée sera haute à 22h35 (coefficient 53).Pour lutter contre cet effet de "goulot d'étranglement" différents aménagements ont été pensés et en partie seulement effectués. Le syndicat mixte avait lancé un programme pour limiter les impacts de ces crues. Les bassins de ralentissement sont notamment toujours à l'étude.