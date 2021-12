Mi-décembre 2021, Gireg Berder a récolté une huître de 2.22 kg dans son parc ostréicole. Un phénomène habituel, selon lui. Reste à trouver marteau et burin pour l'ouvrir !

Une huître de 2.22 kg trouvée dans le Finistère à Carantec mi-décembre. Un record ? Pas si sûr.

Gireg Berder, patron du parc ostréicole où le mollusque a été ramassé, raconte. "On élève les huîtres sur sol (NDLR : pas dans des poches). Cette huître a été trouvée dans un coin du parc où on avait semé en 2006. On n’avait pas retravaillé cet endroit depuis des années."

Une vie paisible pendant 15 ans

L’huître s’est donc enfouie dans le sable et y a vécu une vie paisible pendant 15 ans. Lui laissant le temps d’une croissance à l’abri des regards et surtout des appétits. Un coup de drague mi-décembre est venu briser sa tranquillité. Elle avait alors atteint une belle taille : 27 cm de long, 13 cm de large.

Quand j’ai nettoyé le parc cette année j’en ai trouvé cinq ou six comme ça. Gireg Berder, ostréiculteur.

Mais il en faut plus pour impressionner Gireg Berder, 4è génération d’ostréiculteurs à la tête des "Huîtres de Penn al lann" dans la baie de Morlaix : "Mon père, mon grand-père en ont trouvé d’aussi grosses. Ça n’arrive pas tous les ans, mais c’est régulier. Quand j’ai nettoyé le parc cette année j’en ai trouvé cinq ou six comme ça."

En octobre 2020, les réseaux sociaux faisaient déjà état d’une huître de 2.2 kg trouvée aussi à Carantec.

A ouvrir au marteau et au burin

Reste à savoir comment ouvrir une huître de plus de 2 kg. Là-dessus, Gireg Berder se montre formel : "au marteau et au burin". La chauffer au four reste une solution également. Peut-être moins périlleuse.