Ploudaniel : un salarié agresse son collègue à la tronçonneuse

Un salarié de la coopérative laitière Even à Ploudaniel a agressé un de ses collègues à la tronçonneuse ce vendredi vers 9 h. L'homme a pris la fuite à pied.



La gendarmerie a mis en place "un important dispositif de recherche" : gendarmerie de Lesneven, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Landerneau, équipe cynophile de la gendarmerie de Châteaulin et hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Rennes.



La victime, blessée au bras, a été transportée à l’hôpital dont elle est sortie dans l'après-midi. La direction de la coopérative a mis en place un groupe de dialogue avec un médecin et les salariés impliqués.



Les raisons de ce geste sont encore "inexpliquées".