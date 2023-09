Hôpital de Carhaix : plusieurs centaines de manifestants réunis à Quimper pour la réouverture des urgences

A Quimper, des centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi face à la préfecture du Finistère pour réclamer la réouverture des urgences de l'hôpital de Carhaix et le maintien d'un service continu 24h sur 24. Depuis début juillet, l'accueil de nuit est fermé et les urgences vitales sont soumises à une régulation auprès du 15.

La mobilisation mêle colère et émotion.

Ce samedi, les manifestants réunis à Quimper pour réclamer la réouverture des urgences de Carhaix la nuit ont tous en tête un drame : le décès d'une fillette de six mois dans la nuit du 27 au 28 septembre. Les secours dépêchés sur le lieu de résidence de sa famille ne sont pas parvenus à la réanimer.

Si la direction du CHU de Brest-Carhaix maintient que ce décès n'a rien à voir avec la fermeture des urgences, le drame interroge. Et ravive la colère des élus et des habitants, inquiets de voir le service régulièrement fermé.

Une crise de l'hôpital inscrite dans la durée

Comme un scénario qui se répète, l'hôpital de Carhaix et le maintien de ses services sont de nouveau au coeur des préoccupations. Les personnes réunies à Quimper samedi gardent en mémoire les mobilisations de 2008 et la fin victorieuse d'un combat pour le maintien des services de chirurgie et de maternité de la ville.

Depuis début juillet, c'est le service des urgences qui est cette fois concerné par des fermetures.

A partir de 18h30 et jusqu'au lendemain 8h30, l'accueil est fermé au public. Les personnes souhaitant se rendre aux urgences doivent d'abord contacter le 15, mandaté pour réguler les cas.

Drapeaux bretons et une foule de manifestants lors de la mobilisation pour la réouverture des urgences de Carhaix à Quimper le samedi 30 septembre • © A. Conidec / France Télévisions

Mais pour les manifestants, cette régulation équivaut à une fermeture de ce service public.

Alors la colère gronde. A 9h30, 3 cars ont quitté Carhaix pour se rendre dans la capitale finistérienne.

A leur bord, élus et habitants, rejoints sur place par d'autres manifestants de tout le département.

Christian Troadec, maire DVG de Carhaix, était présent aux côtés des manifestants réclamant la réouverture des urgences de l'hôpital de Carhaix, samedi 30 septembre à Quimper • © A. Conidec / France Télévisions

Une délégation reçue à la préfecture

En fin de matinée, vers 11h30, une délégation d'une dizaine de personnes dont le maire DVG de Carhaix, Christian Troadec, la députée NUPES de la circonscription de Carhaix-Châteaulin, Mélanie Thomin et plusieurs membres du comité de vigilance de l’hôpital de Carhaix, a été reçue en préfecture.

Le 14 septembre dernier, une réunion à l'agence régionale de santé s'était tenue dans un contexte très tendu. L'ARS s'était engagée pour une réouverture totale du service au 1er septembre.