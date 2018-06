Léchiagat : Marie Pochat, la doyenne des Bigoudènes s'en est allée à 102 ans

Les 100 ans de la Bigoudène marie Pochat

Tréffiagat-Léchiagat (29) - Marie Pochat, 100 bougies ce 29 février 2016 - Alexia Montfort - Danielle Bourhis, maire de Treffiagat / Reportage : C. Louet - S. Soviller

Elle était née à Léchiagat et y avait toujours vécu. Elle résidait dans la maison construite par son grand père au XIXe siècle.pour des pélerinages à Rome et à Jérusalem.Son père était marin-pêcheur, sa mère, femme au foyer. A 15 ans, Marie travaillait comme serveuse à l'hôtel-restaurant du port, puis devint dentellière. Lors de la petite fête réalisée à l'occasion de ces 100 ans , elle était apparue pimpante et coquette.. Elles ne sont plus que deux ou trois Bigoudènes dans le Finistère à porter la coiffe régulièrement.Les obsèques de Marie Pochat sont célébrées ce mercredi 13 juin, à 16h30, en l’église Notre-Dame-des-Flots, à Léchiagat.