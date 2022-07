VIDEO. Un hélicoptère évite le crash de justesse au large de la Pointe-du-Raz

Grosse frayeur ce mercredi, près du phare de la Vieille, au large de la Pointe-du-Raz quand un hélicoptère, chargé de déposer du matériel d'entretien, a soudain perdu de l'altitude et piqué vers les rochers en contrebas. Le pilote a réussi à redresser l'appareil in extremis et éviter ainsi le crash.

Les images ont été captées par une caméra fixe depuis la pointe du Raz. Elles montrent un hélicoptère, en grande difficulté, près du phare de la Vieille, dans le Finistère. L'incident s'est déroulé ce mercredi en milieu d'après-midi.

L'appareil - qui effectuait une livraison de matériel sur le phare où des travaux d'entretien sont en cours - a subitement vrillé et piqué dangereusement vers les rochers en contrebas. Le pilote a réussi à redresser l'hélicoptère in extremis, évitant le crash.

Ces travaux d'entretien sur le phare de la Vieille sont supervisés par la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche Ouest (Dir Namo) et assurés par le service des Phares et Balises.

Quand le transport de matériel ne peut être réalisé par voie terrestre ou maritime, il est sous-traité à une entreprise de transport aérien. Dans le cas de cet hélicoptère, c'est la société Mont-Blanc-Hélicoptères Bretagne qui assurait l'opération.

Les raisons de cette perte brutale d'altitude ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours pour déterminer si ce sont les turbulences dues au vent qui ont déséquilibré l'appareil ou si la charge qu'il transportait au bout d'un filin a heurté le phare ou les rochers.

L'incident a toutefois fait un blessé : un agent de Phares et Balises qui se trouvait sur place. Il a été transporté à l'hôpital de Brest par le Dragon 29 de la Sécurité civile.