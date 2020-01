Huîtres contaminées : pêche et commercialisation de coquillages interdites en baie du Mont-Saint-Michel et zone d'Hirel

La zone d'interdiction concernée par l'arrêté préfectoral. / © Guillaume Sétan / France Télévisions

Les ostréiculteurs du Morbihan en colère

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de coquillages. Par arrêté préfectoral, la préfète d'Ille-et-Vilaine a annoncé l'interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle et de loisirs, du ramassage et de la commercialisation de coquillages venant de la baie du Mont-Saint-Michel et la zone conchycole d'Hirel.En cause : la pollution des huîtres par le Novovirus, le virus de la gastro-entérite." affirme la Préfecture, qui précise que l'interdiction s'appliquera "".Des mesures de rappel des produits issus de ces zones ont également été mises en place.Le Novovirus continue donc d'infecter un secteur ostréicole breton, déjà bien touché. Dans le Morbihan, un arrêté semblable à celui d'Ille-et-Vilaine a été pris le 31 décembre dernier pour cause de pollution du milieu aquatique dans la rivière de Crach, à l'anse du Pô (Carnac) et en baie de Plouharnel.Une mesure qui fait suite à deux autres interdictions survenues en décembre 2019 sur la rivière d'Auray et de Saint-Philibert. Entraînant un ras-le-bol du côté des ostréiculteurs professionnels. Ces derniers ont d'ailleurs lancé une pétition ligne pour dénoncer une profession et un littoral "".Les ostréiculteurs morbihannais sont d'autant plus en colère, car ils pensent avoir identifié le problème. Ils dénoncent "".Fatigués de cette situation, les ostréiculteurs du Morbihan demandent "".La pétition a déjà reçu plus de 2000 signatures ce samedi 4 janvier.