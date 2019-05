“Grande pisserie” à Langouët pour mesurer les taux de glyphosates

Toutes les premières analyses ont été positives

Le reportage à Langouët (35) de Séverine Breton, Christophe Rousseau et Tanguy Descamps - Interviews : maître Fabrice Langer, huissier de justice - David Thomas, référent départemental Pisseurs Involontaires de Glyphosate Ille et Vilaine - François - Daniel Cueff, maire de Langouët

Le rendez-vous, fixé à 7h, est assez inhabituel ce samedi matin. Il s'agit de recueillir les urines de la nuit. 36 habitants de la commune de Langouët ont répondu à l'appel des "Pisseurs involontaires de Glyphosate" et doivent passer devant un huissier de justice. Les participants ont baptisé ces réunions, "Grandes Pisseries" et un peu partout, en France, des citoyens font analyser leurs urines pour mesurer les quantités de glyphosate qu'elles contiennent.Tous les échantillons seront analysés par un laboratoire en Allemagne. Dans l'eau, la norme est de 0,1 nano-gramme de glyphosate par millilitre. Les premiers résultats ont montré que certains pisseurs avaient jusqu'à 30 fois plus et jusqu'ici, toutes les analyses se sont révélés positives. Les urines contenaient toutes du glyphosate.Le maire de la commune a lui aussi tombé la chemise. Depuis des années, Langouët se bat pour l'environnement, avec menu bio à la cantine, développement d'éco quartier, Daniel Cueff va prochainement prendre un arrêté pour interdire les pesticides à 150 mètres des habitations.Si les résultats révèlent des taux de glyphosate largement supérieurs aux normes autorisées dans l’eau les habitants de Langouët ont bien l'intention de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.