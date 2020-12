13 000 km de Rennes au Pôle Nord : l'ambitieux projet éducatif et écologique de Vincent Grison

Vincent Grison, un jeune rennais, a décidé d'entreprendre une expédition à vélo et en bateau au départ de Rennes et à destination du Pôle Nord. Une traversée en solitaire vers la banquise pour sensibiliser les jeunes Rennais au réchauffement climatique. Un projet audacieux.

Vincent Grison, 33 ans, s'est lancé le défi de rallier le Pôle Nord depuis Rennes. 13 000 km, 8 mois de navigation en solitaire et un échange quotidien avec 3000 élèves rennais pour les sensibiliser à la cause environnementale. Un projet collaboratif qu'il veut retransmettre grâce à une antenne satellite d'une valeur de 9 000 euros. Un achat possible que grâce aux dons du grand public.



Un projet en faveur de l'éducation environnementale



Vincent est avant tout navigateur. "C'est à la suite d'une grande course que j'ai eu envie d'entreprendre un projet de cette envergure. J'avais à cœur d'y intégrer une dimension d'éducation à l'environnement" explique-t-il.

Lui vient alors l'idée de cette expédition, dont le but est de sensibiliser le grand public et plus particulièrement les jeunes aux dérèglements climatiques au niveau de l'Arctique et aux conséquences sur toute la planète. Le projet a nécessité plus de deux ans de réflexion et de préparation.

Un bateau artisanal unique en son genre



Architecte naval de formation, Vincent décide de mettre à profit ses connaissances et son savoir-faire au service de son projet. Il dessine et construit deux bateaux. Le premier est un prototype.





Le second sera le bon. "La version finale du bateau qui va m'emmener vers l'Arctique, est un modèle unique, pour lequel je me suis inspiré du kayak ou encore du paddle board" précise fièrement Vincent.



Des contenus éducatifs riches et variés



Ce projet éducatif et environnemental s'adresse aux classes élémentaires ainsi qu'à des étudiants de l'Université Rennes 2.

Pour transmettre l'information et communiquer avec ces derniers, Vincent s'entoure de l'association Les Petits Débrouillards. En plus d'appels téléphoniques, de créations de vidéos spécifiques, d'activités ou encore d'envois de cartes postales, l'association vient en renfort pour proposer aux élèves des fiches éducatives et des support divers.

Une expédition à suivre



Pour suivre cette aventure et son avancement, retrouvez Vincent Grison sur Facebook et Instagram.

Pour soutenir ce projet fou et permettre sa retransmission aux élèves rennais, Vincent et son équipe ont besoin de votre aide pour récolter, via une cagnotte en ligne, la somme qui permettra la mise en place de cette antenne satellite.