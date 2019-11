Une action cantine gratuite à l'Université Rennes 2

"On s'est assis sur les six caisses du resto U et on n'a pas bougé." Fabien, membre de "l'Armée de Dumbledore", l'un des syndicats étudiants de l'université créé en 2015, n'est pas mécontent de cette action coup de poing organisée ce jeudi midi, pour "dénoncer la précarité".



"Après avoir rencontré le recteur et le directeur du Crous, qui n'avaient rien à nous proposer pour lutter contre la précarité, on a décidé d'agir. Au total, 2000 étudiants ont pu manger gratuitement", estime Fabien.



Au restaurant universitaire Le Métronome, dans le quartier Villejean à Rennes, des étudiants se sont assis sur les porte-plateaux des caisses, par groupe de trois ou quatre étudiants, de 12h10 à 13h30, afin d'empêcher les encaissements.



Les trois syndicats étudiants de l'Université qui participaient à cette action, réclament "un plan national de lutte contre la précarité étudiante."



Mardi 12 novembre, en soirée, plusieurs centaines d'étudiants rennais avaient défilé dans le centre-ville brandissant des pancartes "La précarité tue", après l'immolation d'un étudiant de 22 ans vendredi à Lyon.



