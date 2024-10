Après la blessure par balles d'un enfant de 5 ans, de nouveaux coups de feu ce dimanche à Rennes sur fond de trafic de drogue

Le quartier de Maurepas à Rennes est depuis deux jours le théâtre de tirs et d'affrontements entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Alors qu'un enfant de 5 ans a pris deux balles au niveau de la tête samedi 26 octobre en soirée, que des coups de feu ont retenti dans la matinée, de nouveaux tirs ont été entendus ce dimanche matin. Face à cette succession de violences extrêmes, le ministre de l'Intérieur envoie sur place une compagnie de CRS dès ce soir.

Les coups de feu se multiplient ces dernières 48h dans le quartier de Maurepas à Rennes. Ce dimanche 27 octobre en milieu de matinée, des tirs d'armes à feu ont été entendus non loin de la station de métro du Gros-Chêne, là même où des coups de feu avaient également résonné la veille au matin.

Comme le précisait le procureur de la République de Rennes adjoint, Jean-Marie Blin, dans un communiqué de ce dimanche, samedi matin, "des tirs d’arme à feu en rafales" avaient été perçus et "un groupe d’homme cagoulés, dont l’un était porteur d’une arme à feu de type fusil-mitrailleur" avait été aperçu.

Des tirs et un homme déshabillé, emmené de force

En milieu de matinée ce dimanche, de nouveaux coups de feu ont donc été tirés, nous a relayé une habitante du quartier. Des faits qui nous ont été confirmés par Frédéric Gallet, secrétaire régional du syndicat de police Alliance ouest. Un impact de balle est même visible sur la porte d'entrée d'un immeuble situé au 8, allée de Brno.

Un autre fait marquant est venu troubler ce quartier populaire ce dimanche. En début d'après-midi, un homme a été déshabillé en pleine rue et emmené à moitié nu par une dizaine d'individus cagoulés, dans le même immeuble.

Un garçon de 5 ans blessé par balles à la tête

Un autre fait dramatique est sans doute en relation avec les affrontements et les tirs de ces deux derniers jours dans le quartier. Ce samedi soir, vers 22h, un enfant de cinq ans a reçu deux balles au niveau de la tête alors qu'il était à l'arrière d'une voiture à Pacé près de Rennes. La voiture, conduite par son père, venait de Maurepas et a été la cible de tirs par armes à feu par plusieurs individus à bord d'un autre véhicule. En fin de matinée, le garçonnet était toujours entre la vie et la mort.

Tous ces faits sont symptomatiques des règlements de compte qui empoisonnent la vie des habitants du quartier qui ont peur et vivent dans l'insécurité.

Depuis cet été, le quartier connait une flambée de violences sans précédent. Plusieurs fusillades dont certaines mortelles ont été vécues par la population en pleine journée.

Une compagnie de CRS envoyée dans le quartier

Suite à ces évènements et le climat de guerre de territoire qui règne dans le quartier, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur indique ce dimanche que la compagnie de CRS 82, dédiée aux violences urbaines et au trafic de drogue, est envoyée à Rennes. Elle vient de Saint-Nazaire et est attendue dans la soirée.

Cette nuit, un enfant de 5 ans a reçu une balle dans la tête dans une fusillade liée au trafic de drogue à Maurepas près de Rennes, 5 ans….



La gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers, partout sur le territoire.

Le ministre n'hésite pas à parler d'un drame dans le cadre "d'une fusillade liée au trafic de drogue à Maurepas près de Rennes". Il ajoute que "la gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers, partout sur le territoire." Et c'est pourquoi, selon lui : "La guerre que nous devons mener doit être totale". D'où sa décision : "J’ai demandé l’envoi de la CRS 82 pour protéger les habitants des narcoracailles qui contrôlent ce quartier."

La CRS 82, fait partie des nouvelles compagnies de CRS ayant pour mission d'intervenir lors de violences urbaines et lutter contre le trafic de drogue. Elle est déjà venue plusieurs fois ces derniers mois à Rennes, dans ce même quartier de Maurepas et au Blosne. Ce qui fait dire au syndicaliste policier Frédéric Gallet, que "le calme va sans doute revenir durant les quelques jours de la présence de la compagnie mais que dès son départ, les règlements de compte vont reprendre".

Une "guerre" à mener par le nouveau préfet

Bruno Retailleau termine son message sur le réseau social X par une mission attribuée au nouveau préfet d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne, Amaury de Saint Quentin, qui prend ses fonctions à partir de ce lundi dans la région : "Le nouveau préfet de Région [...] aura à charge de mener immédiatement cette guerre".