Deux hommes tués au pistolet mitrailleur quartier Maurepas à Rennes, "des faits d'une gravité rarement atteinte"

2 hommes ont été tués ce mardi soir dans le quartier de Maurepas à Rennes. Il pourrait s'agir d'un règlement compte sur fond de trafic de stupéfiants.

Il était 22 heures ce mardi soir quand "un homme a ouvert le feu avec un pistolet mitrailleur sur un groupe de plusieurs jeunes". Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes ne donne pour l'instant pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que "le lieu et le type de faits laissent envisager un possible règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants". Une hypothèse qui selon le magistrat reste à confirmer.

2 morts et un blessé

D'après les premiers témoignages, le meurtrier a ouvert le feu sur un groupe rassemblé sous les arcades du centre commercial "Gros Chêne".

Les deux personnes tuées sont des hommes âgés de 29 et 35 ans. Une autre personne a été blessée. Elle s'est présentée dans la soirée à l'hôpital Pontchaillou.

Une enquête criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte.

Le procureur indique dans un communiqué qu'il s'agit pour la ville de Rennes "de faits d'une gravité rarement atteinte".

Depuis quelques mois, ce quartier est touché par de nombreuses tensions.

